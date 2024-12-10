Пик метеорного потока: как и когда наблюдать самый яркий звездопад года

Несмотря на яркий свет Луны, самые большие и яркие метеоры будут хорошо заметны.

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Скоро украинцы смогут наблюдать удивительный звездопад / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Когда лучшее время для наблюдения

Где и как можно будет увидеть звездопад

В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы смогут увидеть пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Геминиды.

Как сообщает Space, этот звездопад длится ежегодно с 19 ноября по 24 декабря, а в этом году его максимум приходится на ночь 13-14 декабря. В пиковый момент можно будет наблюдать до 150 метеоров в час.

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Лучшее время для наблюдения - около 2:00 ночи. Несмотря на яркий свет Луны, самые большие и яркие метеоры будут хорошо заметны.

В отличие от других метеорных потоков, Геминиды образованы не остатками комет, а астероидом 3200 Фаэтон - уникальным небесным телом, которое имеет признаки кометной активности.

Считается, что в прошлом он столкнулся с другим объектом, образовав облако частиц, через которое Земля проходит каждый год. Именно эти частицы, сгорая в атмосфере, создают зрелищные метеорные полосы.

Как наблюдать за звездопадом:

Выберите место с минимальным световым загрязнением.

Избегайте яркого лунного света: стойте спиной к Луне и смотрите в самую темную часть неба.

Начинайте наблюдения с 22:00, когда радиант звездопада, расположенный в созвездии Близнецов, будет высоко над горизонтом.

К слову, ранее эксперты также объясняли, почему падают звезды. Это явление завораживало людей веками, порождая мифы и поверья.

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Звездопад Ориониды Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Орион, поскольку в нем находится его радиант - это точка, из которой, как кажется наблюдателям с Земли, вылетают метеоры.

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