Пик метеорного потока: как и когда наблюдать самый яркий звездопад года

Ключевое:
- Когда лучшее время для наблюдения
- Где и как можно будет увидеть звездопад
В ночь на субботу, 14 декабря, украинцы смогут увидеть пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Геминиды.
Как сообщает Space, этот звездопад длится ежегодно с 19 ноября по 24 декабря, а в этом году его максимум приходится на ночь 13-14 декабря. В пиковый момент можно будет наблюдать до 150 метеоров в час.
Лучшее время для наблюдения - около 2:00 ночи. Несмотря на яркий свет Луны, самые большие и яркие метеоры будут хорошо заметны.
В отличие от других метеорных потоков, Геминиды образованы не остатками комет, а астероидом 3200 Фаэтон - уникальным небесным телом, которое имеет признаки кометной активности.
Считается, что в прошлом он столкнулся с другим объектом, образовав облако частиц, через которое Земля проходит каждый год. Именно эти частицы, сгорая в атмосфере, создают зрелищные метеорные полосы.
Как наблюдать за звездопадом:
- Выберите место с минимальным световым загрязнением.
- Избегайте яркого лунного света: стойте спиной к Луне и смотрите в самую темную часть неба.
- Начинайте наблюдения с 22:00, когда радиант звездопада, расположенный в созвездии Близнецов, будет высоко над горизонтом.
К слову, ранее эксперты также объясняли, почему падают звезды. Это явление завораживало людей веками, порождая мифы и поверья.
Больше интересных новостей:
- Как правильно чистить искусственную елку: будет сиять не хуже живого дерева
- "Вампиры" электроэнергии: какие приборы надо выключать перед выходом из дома
- "Женское счастье" будет пышным и цветущим: как ухаживать за спатифиллумом
Звездопад Ориониды
Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Орион, поскольку в нем находится его радиант - это точка, из которой, как кажется наблюдателям с Земли, вылетают метеоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред