"Вампиры" электроэнергии: какие приборы надо выключать перед выходом из дома

Самое главное:
- Надо ли выключать как электрические, так и газовые плиты
- Почему холодильники и морозильники оставлять без электропитания не стоит
Определенные бытовые приборы, особенно в наше время отключения света, необходимо отключать от электросети.
Дело в том, как обращает внимание Главред со ссылкой на Томсһгуіԁе, что они потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, что приводит к лишним расходам.
Такие устройства называют "приборами-вампирами" или "устройствами с фантомным энергопотреблением". Отключив их, вы не только уменьшите свои счета за электроэнергию, но и снизите риск пожара из-за электрических неисправностей.
Какие приборы стоит отключить?
- Небольшие кухонные приборы. Кофеварки, микроволновки, электрочайники и тостеры продолжают потреблять энергию даже тогда, когда они не используются. Особенно это касается устройств с цифровыми часами. Их отключение поможет уменьшить нагрузку на электросеть и сделать использование ресурсов более экологичным.
- Крупные бытовые приборы. К этой категории относятся стиральные машины и посудомойки. Они потребляют много энергии из-за необходимости нагревать воду и готовиться к работе в режиме ожидания. Если вы отсутствуете дома длительное время, целесообразно также перекрыть водоснабжение, чтобы избежать возможных повреждений от протечек. Для этого обычно нужно найти вентиль под раковиной и закрутить его.
- Плиты. Как электрические, так и газовые плиты следует отключать от сети, особенно перед отпуском. Это снизит риск возникновения неисправностей и, соответственно, пожаров.
Какие приборы не стоит отключать?
Некоторые приборы, в частности холодильники и морозильники, оставлять без электропитания не рекомендуется.
Они могут разморозиться, из-за чего появится риск вытекания воды, что может повлечь неприятности или даже опасность.
Также ранее эксперты рассказали простые советы для тепла в доме. Существует несколько правил, как сэкономить на отоплении.
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Что такое веерные отключения электроэнергии?
Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.
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