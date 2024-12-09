"Вампиры" электроэнергии: какие приборы надо выключать перед выходом из дома

Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

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Какие приборы стоит и не стоит отключать/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Самое главное:

Надо ли выключать как электрические, так и газовые плиты

Почему холодильники и морозильники оставлять без электропитания не стоит

Определенные бытовые приборы, особенно в наше время отключения света, необходимо отключать от электросети.

Дело в том, как обращает внимание Главред со ссылкой на Томсһгуіԁе, что они потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, что приводит к лишним расходам.

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Такие устройства называют "приборами-вампирами" или "устройствами с фантомным энергопотреблением". Отключив их, вы не только уменьшите свои счета за электроэнергию, но и снизите риск пожара из-за электрических неисправностей.

Какие приборы стоит отключить?

Небольшие кухонные приборы. Кофеварки, микроволновки, электрочайники и тостеры продолжают потреблять энергию даже тогда, когда они не используются. Особенно это касается устройств с цифровыми часами. Их отключение поможет уменьшить нагрузку на электросеть и сделать использование ресурсов более экологичным. Крупные бытовые приборы . К этой категории относятся стиральные машины и посудомойки. Они потребляют много энергии из-за необходимости нагревать воду и готовиться к работе в режиме ожидания. Если вы отсутствуете дома длительное время, целесообразно также перекрыть водоснабжение, чтобы избежать возможных повреждений от протечек. Для этого обычно нужно найти вентиль под раковиной и закрутить его. Плиты. Как электрические, так и газовые плиты следует отключать от сети, особенно перед отпуском. Это снизит риск возникновения неисправностей и, соответственно, пожаров.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Какие приборы не стоит отключать?

Некоторые приборы, в частности холодильники и морозильники, оставлять без электропитания не рекомендуется.

Они могут разморозиться, из-за чего появится риск вытекания воды, что может повлечь неприятности или даже опасность.

Также ранее эксперты рассказали простые советы для тепла в доме. Существует несколько правил, как сэкономить на отоплении.

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Что такое веерные отключения электроэнергии? Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

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