Чтобы не разозлить змею: какими игрушками лучше не украшать елку в 2025 году

Как и в других сферах, в праздничном декоре есть свои модные тенденции, которые меняются из года в год.

https://glavred.info/life/chtoby-ne-razozlit-zmeyu-kakimi-igrushkami-luchshe-ne-ukrashat-elku-v-2025-godu-10621085.html Ссылка скопирована

Какими игрушками лучше не украшать елку в 2025 / Pixabay/eak_kkk, ua.depositphotos.com

Ключевое:

Почему массивные украшения - не лучший вариант для елки в этом году

Чем можно заменить большие цветные гирлянды

Что астрологи не советуют использовать для украшения елки

До зимних праздников осталось совсем немного, поэтому сейчас самое время подумать о том, как украсить новогоднюю елку.

Что же будет неактуальным в 2025 году, и чем лучше не украшать елку, чтобы она выглядела современно объяснили эксперты ТСН, их советы передает Главред.

видео дня

Какими игрушками лучше не украшать елку в 2025 году?

Массивные украшения. Если в 2024 году популярностью пользовались максималистские тренды - яркие цвета, большие игрушки и многослойные композиции, то в 2025-м акцент делается на изящество и минимализм. Замените громоздкие украшения на небольшие изящные банты, однотонные игрушки и сдержанную цветовую палитру. Крупные цветные гирлянды . Объемные гирлянды ярких цветов уже потеряли актуальность. Они могут выглядеть устарело и даже портить общую атмосферу. Лучше выбирайте мелкие светодиодные фонарики с нежным серебристым или золотистым сиянием. Избыток блесток . Хотя блеск остается частью праздничной атмосферы, чрезмерное количество блестящих элементов может создать хаотичный и старомодный вид. Вместо этого добавьте оригинальных текстур и деталей, таких как фетровые или деревянные игрушки. Классические цветовые схемы. Вместо традиционных красно-зеленых цветов в 2025 году стоит отдать предпочтение нейтральным тонам или экспериментировать с нетипичными оттенками, например, ярко-розовым, лавандовым или глубоким синим. Пластиковый декор. В тренде - натуральные материалы. Украшения, сделанные своими руками или винтажные стеклянные игрушки, значительно улучшают вид елки, добавляя ей уникального шарма. Пластиковые же элементы, наоборот, могут выглядеть дешевыми и неуместными.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Если вы захотите прислушаться к этим нескольким рекомендациям, в 2025 году декор елочки точно станет настоящим искусством, где каждая деталь подчеркивает стиль, естественность и индивидуальность.

Что говорит астрология об украшении елки в 2025 году?

В свою очередь в комментарии УНИАН финалистка 5 сезона Битвы экстрасенсов, Ярослава Солодеева (Федорова) рассказала, какие оттенки стоит избегать.

По словам Федоровой, серебристый цвет символизирует воду. Если елка будет излишне украшена серебристыми элементами, это создаст дисбаланс энергии воды, которая "заливает" дерево. Такой выбор может символически повлиять на год, усложняя жизненные обстоятельства.

Еще один нежелательный цвет - красный, который олицетворяет стихию огня. Федорова отмечает, что огонь "сжигает" дерево, что также может негативно сказаться на символике праздничного декора.

Финалистка "Битвы экстрасенсов" объясняет, что в 2025 году нежелательно использовать:

Огоньки красного цвета.

Игрушки в форме ежиков.

Ежики, по поверью, "не дружат" со змеями, поскольку в природе они могут их ловить и есть. Если выбрать украшения, символизирующие конфликтные образы или нежелательные цвета, это не приведет к беде, но может затруднить реализацию планов и достижение целей в течение года.

Установка и украшение елки, как правило, очень радостное событие, однако живое дерево может иметь определенные неожиданности от природы. Рассказываем, каких нежелательных гостей можно принести вместе с елкой.

Другие новости о новогодних праздниках:

Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред