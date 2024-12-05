Роскошь за копейки: как обновить старые елочные шарики - интересный лайфхак

Результат - обновленные украшения, которые выглядят ярко и стильно, без больших затрат.

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Женщина продемонстрировала уникальный лайфхак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram/saradaviescc

О чем вы узнаете:

Как создать эффектный вид украшений подручными средствами

Как мука и сода поможет в создании настоящего шедевра

Одна креативная женщина поделилась простым и бюджетным способом сделать новогоднюю елку более стильной, обновив старые елочные украшения.

Если у вас дома есть множество шариков, которые уже потеряли привлекательность, не спешите покупать новые. Это не только затратно, но и не очень экологично. Вместо этого можно дать украшениям вторую жизнь, воспользовавшись советами Сары Дэвис, известной как "Королева хендмейда", пишет Главред со ссылкой на The Sun.

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Как обновить елочные шарики

Для преображения вам понадобятся:

старые шарики,

ведро,

пластиковый пакет,

спрей-краска (например, золотая или серебряная).

Сначала вставьте пакет в ведро и наполните его водой.

Затем распылите краску на поверхность воды. Благодаря тому, что краска на масляной основе, она образует слой на поверхности, который придает мраморный эффект.

Осторожно погружайте шарики в воду, чтобы они покрылись этой краской.

Результат - обновленные украшения, которые выглядят ярко и стильно, без больших затрат.

Еще одна идея для обновления

Сара также поделилась другим способом с помощью обычных ингредиентов из кухни - муки и соды.

Покройте шарики акриловой краской (белые или зеленые оттенки прекрасно подойдут к празднику). Пока краска еще не высохла, посыпьте ее мукой. Не погружайте шарик в муку, чтобы избежать чрезмерного количества - лучше легонько постучите, чтобы убрать лишнее. Дайте украшениям время высохнуть - около часа.

Если используете соду, смешайте ее с краской для создания текстурного эффекта. Смесь может быть густой, но это легко исправить, добавив немного больше краски. Наносите краску горизонтальными движениями для достижения красивой текстуры.

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Завершить обновление можно добавлением золотого лака или краски для более праздничного вида.

Таким образом, вы сможете создать новогодний декор, который будет выглядеть изысканно, не тратя много денег.

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