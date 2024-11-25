Что сделать, чтобы кот не лез на елку: эксперты поделились легким решением

Следуя этим простым советам, вы сможете обеспечить безопасность вашего питомца и сохранить праздничную атмосферу в доме.

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Как уберечь украшения на елке от домашнего любимца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему котам так нравятся елки

Каким запахом можно обработать дерево, чтобы отбить желание кота к нему приближаться

Новогодние праздники могут стать опасными для котов и их владельцев, особенно если домашний любимец решит попробовать на зуб елочные иголки. Но это не единственная угроза, которая может поджидать пушистого друга возле елки.

Специалисты из Vmiske поделились советами, как защитить кота от елки и наоборот, передает их тезисы Главред.

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Сколько раз на день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Что сделать, чтобы кот не лез на елку?

"Коты очень интересуются новогодними елками, ведь они появляются дома лишь раз в год, блестят и мерцают, что провоцирует животных исследовать их и даже атаковать. Поэтому мы подготовили рекомендации, которые помогут вам избежать проблем", - отмечают эксперты.

Выбирайте искусственную елку. Искусственная елка является более безопасным выбором для кота, поскольку натуральные иглы, которые он может погрызть, могут вызвать отравление, расстройства пищеварения или даже блокировку кишечника. Выбирайте безопасные украшения. Избегайте хрупких, острых или мелких украшений, которые могут нанести вред животному. Кроме того, украшения должны быть надежно закреплены, чтобы коту было трудно их снять. Обеспечьте устойчивость елки. Позаботьтесь о том, чтобы елка была надежно закреплена. Это важно, поскольку кот может попытаться взобраться на дерево или столкнуть его. Дополнительные крепления будут не лишними. Используйте отпугивающие средства. Обработайте елку средством с запахом цитрусовых, который коты не любят. Например, можно нанести несколько капель апельсинового или лимонного масла. Это поможет снизить интерес животного к елке. Не играйте с котом украшениями. Гирлянды, мишура и елочные игрушки не должны использоваться для игр с котом. Это может приучить его развлекаться ими, когда вас нет рядом. Не оставляйте кошку без присмотра. Старайтесь не оставлять кота наедине с елкой, особенно если на ней включены гирлянды.

Более того, эксперты также делились, как сделать модное украшение-сосульку на елку. Эта хенд-мейд вещь точно станет особенной на праздничной елочке.

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Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

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