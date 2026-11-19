Встреча Трампа и Путина в Шэньчжэне продлилась меньше часа. Впереди - переговоры с Си Цзиньпином.

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Трамп и Путин провели встречу в Китае

Встреча была неформальной и продлилась около 40 минут

На сегодня запланирована трёхсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в Китае на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Встреча продлилась менее часа. Совместных заявлений для СМИ по итогам встречи не было.

Пресс-служба Белого дома опубликовала момент встречи двух президентов.

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Перед началом встречи Трамп вошёл в зал в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

Войдя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

После приветствия российского лидера Трамп заявил, что "с нетерпением" ожидает встречи.

"У нас уже много лет прекрасные отношения – мы знаем друг друга давно, и я думаю, что из этого может получиться или, по крайней мере, начаться много замечательных вещей", – заявил глава Белого дома.

Видео встречи Трампа и Путина смотрите по ссылке.

По данным CNN, встреча Трампа и Путина завершилась примерно через 40 минут.

Доступ в помещение, где проходила встреча, был строго ограничен: внутрь допустили только одну телекамеру.

Путин не сделал никаких публичных комментариев.

Один из американских чиновников назвал эту встречу "неформальной".

На сегодня также запланирована трёхсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.

В последний раз Трамп и Путин встречались на Аляске в 2025 году для проведения переговоров, направленных на прекращение войны в Украине, которые, в конечном итоге, не привели к заключению ни одного официального соглашения. Всего Трамп и Путин встречались лично семь раз.

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае - новости

Как писал Главред, 18 ноября глава страны-агрессора РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Накануне Ушаков рассказал, что Путин проинформирует китайского лидера об итогах последних контактов с США, в частности о трехсторонней встрече в Абу-Даби. Основными темами переговоров, по его словам, должны были стать:

Украина;

Корейский полуостров;

другие международные вопросы.

Ранее в Вашингтоне обозначили свои приоритеты на встрече трех лидеров в Шэньчжэне. По данным Reuters, Трамп намерен поднять тему сокращения ядерных арсеналов. Войну России против Украины там, по словам американской стороны, обсуждать не планируют.

The Telegraph привела сценарии возможных договоренностей по Украине в ходе трехсторонних переговоров. Издание отмечает, что Украина станет разменной монетой в случае обмена уступками между США, Россией и Китаем. В материале речь идет о возможности обмена уступками, в частности в отношении Ормузского пролива и завершения войны на условиях России.

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