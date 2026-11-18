Вы узнаете:
- Как быстро проверить, откуда в квартире уходит тепло
- Какие материалы помогут уплотнить окна перед зимой
- Зачем класть одеяло или полотенце на подоконник
Чаще всего тепло из дома уходит через негерметичные окна. Холодный воздух проникает через щели, и даже радиаторы, работающие на полную мощность, не могут прогреть комнату. В таком случае энергия и деньги на отопление фактически уходят на ветер, сообщает польское издание Deccoria.
Помимо окон, слабыми местами часто становятся входные двери, особенно зазор под полотном, а также двери на балкон.
Прежде чем приступать к утеплению, стоит выяснить, где именно возникает сквозняк. Самая простая проверка - поднести ладонь к уплотнителям рамы: холодный поток ощущается сразу. Другой способ - закрыть окно, зажав в нем лист бумаги. Если потом его легко вытащить, в этом месте есть щель.
Мостики холода и устаревшие стеклопакеты
Щели - не единственная проблема. Иногда окно установлено с ошибками, чаще всего там, где рама прилегает к стене. Так образуются мостики холода: участки, через которые тепло уходит быстрее. Из-за них стены возле окна охлаждаются, а местами на них появляется конденсат.
Важна и конструкция самого окна. Модели с одинарным остеклением удерживают тепло значительно хуже, чем двух- или трехкамерные стеклопакеты. В последних пространство между стеклами заполнено инертным газом, например аргоном, который тормозит теплообмен. Значение имеет и материал рамы: металлические профили без специальных термовставок пропускают тепло интенсивнее.
Плед на подоконнике и уплотнители: что поможет удержать тепло
Уплотнить окна до наступления морозов несложно, и для этого хватит недорогих материалов:
- Уплотнительная пена - подходит для больших щелей. Лучше выбирать влагостойкий вариант. Она прилегает к раме и не мешает открывать и закрывать окно.
- Самоклеящиеся уплотнительные ленты - самые простые в монтаже: их достаточно наклеить там, где обнаружились щели. Продаются в разных размерах.
- Силикон - в магазинах есть специальные оконные герметики. Он хорошо заполняет широкие зазоры между стеной и рамой.
- Термошторы - задерживают не только солнечные лучи, но и тепло. Их достаточно просто опустить.
Дополнительно снизить теплопотери поможет совсем простой приём: на подоконник кладут толстое полотенце, тёплое одеяло или плед, и ткань работает как ещё один изоляционный слой. Однако подходят только плотные материалы, которые хорошо удерживают тепло, в частности шерстяные. Это занимает несколько секунд и почти ничего не стоит.
Также не стоит закрывать радиаторы мебелью или развешивать на них белье для сушки. Плотные шторы на окнах тоже уменьшают потери тепла, поэтому отопление работает эффективнее, а в помещении быстрее становится тепло.
Смотрите видео о том, как перевести окна в зимний режим и зачем это нужно:
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