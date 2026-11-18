Этот простой кухонный приём помогает сохранить форму мягкой буханки и получить ровные ломтики.

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Как правильно нарезать хлеб - эксперты раскрыли секрет пекарей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как правильно нарезать хлеб

Зачем переворачивать хлеб перед нарезкой

Как нарезать мягкий хлеб

Неправильная нарезка может испортить даже свежеиспеченную буханку хлеба. Чтобы ломтики получались ровными, а выпечка не теряла первоначальную форму, эксперты советуют воспользоваться необычным кухонным приёмом - перевернуть хлеб перед нарезкой. Об этой хитрости рассказали эксперты проекта BrightSide в видео на YouTube, а также специалисты проекта Tasting Table. Они обратили внимание на особенности нарезки различных видов выпечки и правильный выбор кухонного инструмента.

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Почему это работает и как правильно пользоваться ножом - выяснял Главред.

Почему хлеб нужно переворачивать перед нарезкой

Обычно люди начинают резать буханку с верхней части. Однако для мягкого хлеба существует другой способ, который помогает избежать деформации при нарезке.

Эксперты BrightSide рекомендуют изменить привычное положение буханки. Такой подход позволяет сохранить её форму и облегчает получение аккуратных ломтиков.

"Лучше всего нарезать хлеб вверх дном, начиная с более твёрдой стороны. Так вы сохраните форму буханки", - отметили эксперты проекта BrightSide.

Смотрите видео о том, как нарезать хлеб, чтобы он не ломался:

Как правильно нарезать мягкий хлеб, чтобы не помять его

Особенно полезен этот метод для мягких буханок, только что вынутых из духовки. В таком случае важно, чтобы при первом контакте с ножом хлеб оказывал достаточное сопротивление.

Специалисты Tacsing table советуют начинать нарезку с самой прочной части буханки, которую называют "пяткой". Это помогает избежать излишнего давления на остальную часть выпечки.

"В случае с более мягкими буханками, только что вынутыми из духовки, эта тактика переворачивания позволяет сначала подставить под нож самую прочную часть хлеба. Начав нарезать с "пятки" буханки, вы поможете остальной части хлеба сохранить форму, пока будете прорезать самый прочный участок", - отмечают эксперты проекта Tacsing table.

Какой нож лучше всего подходит для нарезки хлеба

Не менее важно правильно подобрать кухонный инструмент. Для этой работы лучше всего подходит специальный хлебный нож с зубчатым лезвием.

При нарезке следует делать плавные движения вперед-назад, не давя слишком сильно на буханку. Такая техника напоминает пиление и позволяет аккуратно разрезать мякоть, не деформируя выпечку.

Специалисты Tacsing table рекомендуют использовать именно такой подход, ведь чрезмерное давление может смять хлеб и испортить вид готовых ломтиков.

Можно ли переворачивать любой хлеб перед нарезкой

Этот способ подходит не для всех видов выпечки. Лучше всего он работает с мягкими буханками, в частности с хлебом, приготовленным по рецептам французской выпечки.

Для ремесленного хлеба с хрустящей корочкой эксперты советуют применять другую технику: буханку лучше немного наклонить под углом во время нарезки.

Также важно дождаться, пока свежеиспечённый хлеб остынет до комнатной температуры. Только после этого стоит браться за нож, чтобы получить аккуратные ломтики.

Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

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