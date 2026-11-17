Перед наступлением морозов важно защитить корни растений от промерзания.

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Как защитить растения от морозов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие растения нужно обязательно мульчировать осенью

Какие материалы лучше всего подходят для мульчирования перед зимой

Когда нужно мульчировать сад и следует ли убирать защитный слой весной

Осеннее мульчирование помогает растениям пережить морозы, защищает корни от перепадов температуры и предотвращает пересыхание почвы.

Главред расскажет, каким растениям перед зимой стоит обеспечить дополнительную защиту.

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Почему важно мульчировать растения осенью

Зимой температура почвы может неоднократно меняться: после заморозков наступает оттепель, а затем снова возвращаются морозы. Из-за таких колебаний корни растений могут повреждаться, а верхний слой почвы - пересыхать, пишет Wprost. Особенно уязвимы насаждения во время малоснежной зимы, когда земля остается без естественного защитного покрова.

Мульча помогает поддерживать более стабильную температуру почвы, уменьшает испарение влаги и сдерживает рост сорняков. Лучше всего проводить мульчирование после завершения активного роста растений, но до промерзания земли. Обычно достаточно слоя толщиной 5–8 см. При этом важно не засыпать корневые шейки, стволы и основание побегов, поскольку избыток влаги может вызвать гниение.

Какие растения стоит замульчировать перед зимой

Только что посаженные деревья и кустарники

Молодые деревья и кустарники особенно нуждаются в защите, ведь их корневая система ещё не успела достаточно разрастись. Из-за этого растения хуже переносят промерзание почвы и недостаток влаги. Для мульчирования можно использовать компост, древесную щепу или кору. Вокруг насаждений следует разложить слой толщиной 5–8 см, оставив свободное пространство у ствола, чтобы кора не соприкасалась с влажной мульчей.

Декоративные травы

Особенно полезно мульчирование для декоративных трав, посаженных осенью и имеющих неглубокую корневую систему. Для этого подойдут измельченные сухие листья или компост. Достаточно слоя толщиной 3–5 см. При этом не следует засыпать мульчей основания побегов и листьевые розетки: из-за скопления влаги они могут начать гнить.

Розы

Мульчирование помогает защитить корни роз от резких перепадов температуры и сохранить влагу в почве. Для этого используют хорошо перепревший компост или компостированную кору. Особое внимание стоит уделить чувствительным сортам: место прививки можно дополнительно защитить, присыпав его почвой или компостом. Важно помнить, что мульчирование не заменяет зимнего укрытия для сортов, нуждающихся в дополнительной защите от морозов.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Гортензии

Гортензии плохо переносят длительное пересыхание почвы, поэтому перед зимой вокруг кустов стоит разложить слой компоста или компостированной коры толщиной 5–8 см. Такая защита поможет сохранить влагу и уменьшить промерзание земли у корней. Однако мульча не защищает цветочные почки садовой гортензии, поэтому чувствительные сорта могут нуждаться в дополнительном зимнем укрытии.

Клубника

Перед зимой грядки с клубникой можно замульчировать чистой сухой соломой. Она помогает уменьшить испарение влаги и защищает корни от резких перепадов температуры. Раскладывать мульчу следует после завершения активного роста растений, когда температура воздуха заметно снизится. Не используйте слишком толстый или влажный слой соломы, так как это может привести к загниванию растений.

Луковичные растения

Тюльпаны, нарциссы и другие луковичные цветы, высаженные осенью, также нуждаются в защите от морозов. Для мульчирования подойдут измельчённые листья, компост или кора. Достаточно слоя толщиной 3–5 см. Он поможет уменьшить резкие колебания температуры почвы и защитить луковицы от промерзания. Весной, когда появятся первые ростки, часть мульчи при необходимости можно убрать.

Овощи, зимующие в почве

Некоторые овощные культуры оставляют на грядках до весны, поэтому перед зимой им также понадобится защита. В частности, это касается листовой капусты кейл, лука-порея и корневой петрушки. Почву вокруг растений можно укрыть сухой соломой, здоровыми опавшими листьями или компостом.

Какие материалы лучше всего подходят для осеннего мульчирования

Для защиты сада перед зимой можно использовать хорошо перепревший компост, компостированную кору, измельченную здоровую листву, чистую сухую солому и древесную щепу. Выбор материала зависит от вида растений и особенностей почвы.

Не стоит использовать мокрую свежескошенную траву, поскольку она быстро уплотняется и может начать гнить. Также не подходит листва с растений, пораженных болезнями.

Нужно ли убирать мульчу весной

Полностью снимать мульчу весной обычно не требуется. Органические материалы постепенно разлагаются и обогащают почву питательными веществами. Однако после окончания морозов стоит проверить их состояние: разрыхлить уплотненные участки, при необходимости уменьшить толщину слоя и освободить место вокруг молодых побегов. Если мульча мешает прорастанию луковичных цветов или многолетников, её часть лучше убрать.

Смотрите видео о том, зачем нужно мульчирование перед зимой:

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