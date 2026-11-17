Российские обстрелы энергообъектов привели к масштабным отключениям электроэнергии и вынужденным ограничениям в электроснабжении.

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В 9 областях произошли масштабные отключения электроэнергии после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Что известно:

Из-за атак РФ отключено электроснабжение потребителей в девяти областях Украины

В Кировоградской, Полтавской и Сумской областях действуют аварийные отключения

В некоторых регионах применяются почасовые отключения и ограничения мощности

Российские войска продолжают наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов осталась без электричества часть потребителей в девяти областях, а в трех регионах ввели аварийные отключения. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"В результате обстрелов осталась без электричества часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии.

Ремонтные бригады и другие ответственные службы работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в некоторых областях до конца суток продолжают действовать ограничения на потребление электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Актуальную информацию о графиках отключений рекомендуется проверять на официальных сайтах операторов систем распределения.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Что поможет ускорить восстановление энергосистемы

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина отметил, что главная проблема сейчас - постоянные атаки страны-агрессора РФ на высоковольтные сети, из-за которых энергетики не могут завершить ремонтные работы.

"Сейчас большим вызовом является то, что они, по сути, блокируют ремонтные работы, постоянно подвергая атакам ключевые высоковольтные сети", - пояснил эксперт.

По словам Харченко, других инструментов для защиты ремонтных бригад, кроме противовоздушной обороны, нет. Именно от ПВО, по его мнению, зависит, как быстро улучшится ситуация со светом.

"Понятно, что остановить баллистические ракеты нечем, но дроны нужно останавливать для того, чтобы ремонтники могли выполнять свою работу", - подчеркнул специалист.

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

Ноавред писал, что российский беспилотник утром 17 ноября повредил подстанцию в Черновцах. Часть города осталась без электричества, а троллейбусы временно прекратили движение. Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре значительное количество жителей Запорожья и области также осталось без света.

Напомним, в результате атаки РФ по Киеву была повреждена наземная инфраструктура метро. Движение поездов по "зеленой" ветке между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" временно приостановлено. Кроме того, в отдельных районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Кроме того, в результате удара по Ровенской области обесточены более 300 населенных пунктов. Объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники питания

Из-за удара РФ по энергообъекту на юге Одесской области по состоянию на утро без света остаются 3,3 тысячи семей, сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".

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