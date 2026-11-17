Затхлый запах от одежды и обуви может свидетельствовать о чрезмерной влажности внутри шкафа.

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Как избавиться от запаха в шкафу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Почему в шкафу появляется запах сырости

Как древесный уголь помогает поглощать влагу и запахи

Как использовать уголь для свежести в шкафу

В закрытых шкафах часто скапливается влага, из-за которой появляется неприятный запах. Особенно заметной проблема становится осенью и зимой, когда помещения реже проветривают. В то же время избавиться от лишней влаги и затхлого запаха можно с помощью доступного средства, пишет Главред со ссылкой на Maison & Travaux.

Почему в шкафах появляется запах сырости

В шкафах и кладовых воздух почти не циркулирует, поэтому влага может постепенно накапливаться внутри. Осенью и зимой проблема обостряется из-за более низкой температуры и более редкого проветривания жилья.

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Повышенная влажность не только вызывает затхлый запах, но и создает условия для появления плесени. Она может распространяться на одежду, обувь и кожаные аксессуары, из-за чего вещи приобретают неприятный запах. Поэтому важно следить за влажностью в местах хранения и не допускать длительного застоя воздуха.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Зачем ставить блюдце с углем в шкаф

Простой способ снизить влажность и устранить неприятные запахи - поставить в шкаф небольшое блюдце с несколькими кусочками древесного угля. Благодаря пористой структуре оно способно поглощать определенное количество влаги и адсорбировать вещества, вызывающие неприятные запахи.

В отличие от обычных освежителей воздуха, уголь не перебивает затхлый запах парфюмерными композициями. Он действует как природный адсорбент, поэтому может помочь поддерживать свежесть в закрытом помещении.

Для этого также подходит бамбуковый уголь, который продается в супермаркетах в виде специальных поглотителей запахов. Такое средство не требует подключения к электричеству и не занимает много места.

В то же время уголь не заменит полноценного проветривания и устранения источника влаги. Если запах сырости не исчезает, стоит проверить шкаф на наличие плесени, конденсата или протечки и наладить циркуляцию воздуха.

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