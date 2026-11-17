Наибольшего внимания требуют только что посаженные кусты, а для древовидных сортов действуют отдельные правила.

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Что обязательно нужно сделать с пионами в ноябре / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Когда и как обрезать травянистые пионы перед зимой

Чем укрыть молодые кусты и древовидные сорта

Даже многолетние пионы нуждаются в надлежащем осеннем уходе, чтобы весной было пышное цветение. Хотя они являются морозостойкими растениями, дополнительная защита от зимних холодов не помешает.

Главред решил разобраться, как подготовить пионы к зиме.

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Что делать с пионами в ноябре

Молодые пионы, особенно высаженные в этом сезоне, могут плохо пережить первую зиму. Взрослые травянистые кусты, у которых стебли зимой отмирают, хорошо переносят морозы и обычно не нуждаются в укрытии. Растениям, которые не успели как следует укорениться, нужно насыпать защитный холмик из рыхлой мульчи, пишет Deccoria.

Начинать следует после первых заморозков, когда листья побуреют и засохнут. Надземные побеги срезают на высоте 2–3 см над почвой. Красные почки у основания трогать нельзя, так как весной из них вырастут цветоносные стебли. Все срезанные остатки нужно убрать с клумбы, чтобы снизить риск заболеваний.

Затем над корневищем насыпают рыхлый холмик высотой 7–10 см из садовой земли или зрелого компоста. Сверху его можно дополнительно прикрыть соломой или джутовыми мешками. Такая защита убережет молодые растения от мороза и ветра, а впоследствии ещё и обогатит почву.

Как ухаживать за древовидными пионами

За древовидными пионами ухаживают иначе: их одревесневшие стебли не обрезают. Посыпкой прикрывают только основание куста. Если прогнозируются сильные морозы, молодые растения неплотно укутывают белым агротекстилем.

Наибольший вред в этот период кустам наносит не холод, а избыток влаги и недостаток воздуха под защитным слоем.

"Не утрамбовывайте материал и не используйте плотную полиэтиленовую пленку, поскольку это создаст идеальные условия для гниения почек. Весной снимите зимнее укрытие, прежде чем начнут расти новые побеги - не оставляйте толстый слой мульчи на протяжении всего сезона", - подчеркивают эксперты.

Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд / Инфографика: Главред

Нужно ли поливать пионы

Осенью почва под пионами должна быть умеренно влажной. Если дожди идут регулярно, дополнительно поливать обычно не нужно. В засуху проверяют влажность на глубине нескольких сантиметров и при необходимости поливают медленно и обильно, чтобы вода дошла до более глубоких слоев, примерно раз в неделю.

Когда становится холоднее, полив постепенно уменьшают, но корневой ком перед зимой нельзя пересушивать.

Листья пиона: обрезать на зиму или нет – видео:

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