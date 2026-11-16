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Мужчине грозит более 150 тысяч гривен штрафа за песок в машине - что произошло

Юрий Берендий
16 ноября 2026, 18:19
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Турист пытался вывезти из Сардинии 10 кг морского песка в пластиковых бутылках. Какой штраф ему грозит и почему в Италии действует такой запрет.
Мужчине грозит более 150 тысяч гривен штрафа за песок в машине - что произошло
В Италии туристу грозит штраф в размере 150 тысяч гривен за пляжный песок: что произошло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя забирать песок с пляжа
  • Какой штраф за вывоз песка с Сардинии

74-летнему французскому туристу грозит штраф до 150 666 гривен (3 000 евро) за попытку вывезти из Сардинии 10 килограммов морского песка. Мужчину задержали в порту Порто-Торрес перед посадкой на паром в Барселону. В его автомобиле нашли 12 пластиковых бутылок с песком, на каждой из которых была этикетка с названием пляжа. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Почему в Италии запрещено забирать природные материалы с побережья, какое наказание предусмотрено за такое нарушение и что станет с конфискованным песком, - выяснил Главред.

видео дня

Почему в Италии штрафуют за вывоз песка с пляжей

Инцидент обнаружили сотрудники Агентства по таможенным вопросам и монополиям (ADM) совместно с персоналом службы надзора Управления портовой системы Сардинии.

Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили около 10 килограммов песка, расфасованного в 12 пластиковых бутылок. На каждой емкости была этикетка с указанием пляжа, откуда был взят природный материал.

Туриста задержали до посадки на паром, который должен был доставить его в Барселону. Все бутылки с песком конфисковали.

Какой штраф грозит туристу за вывоз песка с Сардинии

Мужчину обвинили в нарушении регионального закона Сардинии № 16 от 28 июля 2017 года, который регулирует правила в сфере туризма.

Законодательство запрещает без соответствующего разрешения забирать, хранить и продавать песок, камешки и ракушки. Ограничение действует даже в том случае, если человек не планирует извлекать прибыль из таких действий.

За нарушение предусмотрен административный штраф от 500 до 3 000 евро (от 25 111 до 150 666 гривен).

Куда отправят конфискованный у туриста песок

Изъятые природные материалы поместили на хранение в помещение таможенных органов в Порто-Торресе.

В ближайшие дни песок планируют вернуть на пляжи, откуда его забрали.

Смотрите видео о краже песка с Сардинии:

Туристы массово вывозят песок и ракушки с Сардинии

Проблема незаконного вывоза песка и камешков остается актуальной для Сардинии, которая известна своими живописными средиземноморскими пляжами.

Ежегодно туристы забирают природные материалы в качестве сувениров, что создает угрозу для местной окружающей среды.

Недавно в одном из портов острова задержали 69-летнюю французскую туристку. Во время досмотра её багажа таможенники обнаружили около 40 килограммов белого песка, камешков и ракушек.

Женщина собиралась сесть на паром до французского Тулона после отдыха на Сардинии.

Напомним, как ранее сообщал Главред, блогер Валентина Дика на своем YouTube-канале "Валентина: Жизнь в Германии" рассказала о строгих особенностях пользования садовыми участками (Schrebergarten) в Германии и законодательных ограничениях в отношении постоянного проживания на даче. Она пояснила, что уставы садовых кооперативов и федеральное законодательство категорически запрещают регистрировать там место жительства или жить круглый год. Большинство товариществ разрешают оставаться на участке на ночь лишь время от времени - обычно на выходных или во время отпуска, поскольку такие домики предназначены исключительно для садоводства и дневного отдыха.

Юрий Демченко поделился информацией о местных муниципальных ограничениях в немецких городах, которые строго регламентируют элементы уличного оформления и декор летних площадок заведений общественного питания. В частности, в курортном городе Бад-Зоден-Аллендорф в федеральной земле Гессен владельцам кафе и ресторанов запрещено устанавливать яркие солнцезащитные зонты. За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 15 тысяч евро, а само требование местные власти объясняют стремлением сохранить исторический облик и архитектурную гармонию города.

Ранее украинка Полина Фаустова на собственном опыте рассказала, что повседневная жизнь в Германии сопровождается жестким контролем и высокими финансовыми санкциями за действия, которые в других странах кажутся обыденными. В материале о необычных немецких законах отмечается, что жители и гости страны могут получить штраф в размере 250 евро за езду на электроскейте по дорогам общего пользования без страховки, а также штрафы в тысячи евро за незаконную загрузку фильмов или игр через торренты и публикацию видео с прохожими в соцсетях.

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