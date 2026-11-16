Мужчине грозит более 150 тысяч гривен штрафа за песок в машине - что произошло

Турист пытался вывезти из Сардинии 10 кг морского песка в пластиковых бутылках. Какой штраф ему грозит и почему в Италии действует такой запрет.

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В Италии туристу грозит штраф в размере 150 тысяч гривен за пляжный песок: что произошло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя забирать песок с пляжа

Какой штраф за вывоз песка с Сардинии

74-летнему французскому туристу грозит штраф до 150 666 гривен (3 000 евро) за попытку вывезти из Сардинии 10 килограммов морского песка. Мужчину задержали в порту Порто-Торрес перед посадкой на паром в Барселону. В его автомобиле нашли 12 пластиковых бутылок с песком, на каждой из которых была этикетка с названием пляжа. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Почему в Италии запрещено забирать природные материалы с побережья, какое наказание предусмотрено за такое нарушение и что станет с конфискованным песком, - выяснил Главред.

видео дня

Почему в Италии штрафуют за вывоз песка с пляжей

Инцидент обнаружили сотрудники Агентства по таможенным вопросам и монополиям (ADM) совместно с персоналом службы надзора Управления портовой системы Сардинии.

Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили около 10 килограммов песка, расфасованного в 12 пластиковых бутылок. На каждой емкости была этикетка с указанием пляжа, откуда был взят природный материал.

Туриста задержали до посадки на паром, который должен был доставить его в Барселону. Все бутылки с песком конфисковали.

Какой штраф грозит туристу за вывоз песка с Сардинии

Мужчину обвинили в нарушении регионального закона Сардинии № 16 от 28 июля 2017 года, который регулирует правила в сфере туризма.

Законодательство запрещает без соответствующего разрешения забирать, хранить и продавать песок, камешки и ракушки. Ограничение действует даже в том случае, если человек не планирует извлекать прибыль из таких действий.

За нарушение предусмотрен административный штраф от 500 до 3 000 евро (от 25 111 до 150 666 гривен).

Куда отправят конфискованный у туриста песок

Изъятые природные материалы поместили на хранение в помещение таможенных органов в Порто-Торресе.

В ближайшие дни песок планируют вернуть на пляжи, откуда его забрали.

Смотрите видео о краже песка с Сардинии:

Туристы массово вывозят песок и ракушки с Сардинии

Проблема незаконного вывоза песка и камешков остается актуальной для Сардинии, которая известна своими живописными средиземноморскими пляжами.

Ежегодно туристы забирают природные материалы в качестве сувениров, что создает угрозу для местной окружающей среды.

Недавно в одном из портов острова задержали 69-летнюю французскую туристку. Во время досмотра её багажа таможенники обнаружили около 40 килограммов белого песка, камешков и ракушек.

Женщина собиралась сесть на паром до французского Тулона после отдыха на Сардинии.

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