Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домом

Жизнь в Германии нередко превращается в испытание, ведь за просмотр фильма онлайн или видео в TikTok, могут оштрафовать на тысячи евро.

Штрафы в Германии - почему в Германии наказывают за TikTok, самые странные штрафы / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какие штрафы в Германии

За что вас могут оштрафовать в Германии

Какие самые странные законы в Германии

Жизнь в Германии часто кажется примером европейского порядка, но украинцы, которые переехали туда, признаются, что даже привычные мелочи могут обернуться штрафами на тысячи евро.

Главред выяснил, за что могут оштрафовать в Германии.

Как украинцев наказывают в Германии

Харьковчанка Полина Фаустова, которая прожила в Германии два года, в видео в TikTok рассказала, что первый штраф стал для нее настоящим шоком.

"До этого я жила в Испании и качала с торрентов себе спокойно, поэтому для меня был шок. А узнали мы уже, когда получили штраф за торрент. Посмотрели "Игру престолов"", - иронизирует она.

По словам Полины, штрафы в Германии - не редкость даже за, казалось бы, мелочи. Ее мужа оштрафовали на 250 евро за электроскейт, ведь тамошние законы запрещают управлять транспортом без руля.

"А еще мы поехали отдыхать на 4 дня. Поставили машину под домом на то же место, куда ставили всегда. Приезжаем - уже штраф. За день до того перед машиной поставили знак о ремонтных работах. Кто не убрал, - штраф или эвакуатор", - указывает она в видео.

Смотрите видео о странных законах в Германии:

За что штрафуют велосипедистов в Германии - как ездить на велосипеде в Германии

По словам Фаустовой, в Германии можно получить штраф даже за езду на велосипеде без фонарика вечером.

"Фонарик нас украли, пока мы были в спортзале. Мы подумали - доедем домой без него. И, конечно, нас остановили", - добавляет она.

Украинка признается, что сначала считала такие требования чрезмерными, но впоследствии поняла - немецкое законодательство работает без исключений.

"Живя в Германии, я думала, что так будет всюду в Европе. Но в Испании совсем по-другому", - резюмирует автор видео.

"7 тысяч евро за TikTok": как немецкие законы наказывают за музыку в соцсетях

Украинец Игорь Колесников, который живет в Германии, предупреждает, что даже обычные видео в TikTok могут обернуться огромными штрафами, делится он своим опытом в видео на TikTok.

"Я снял два маленьких видео по 8 секунд с музыкой в качестве бэкграунда. Мне недавно пришли письма от немецких адвокатов, где за лицензию на эти две музыкальные композиции просят 7 тысяч евро", - жалуется он.

Игорь объясняет, что в Германии действуют строгие законы об авторских правах.

"TikTok - это китайская корпорация. Она не отвечает за права в Европе. Поэтому если пользуетесь музыкой без лицензии, к вам могут прийти адвокаты и требовать деньги", - предупреждает он.

Смотрите видео о том, как в Германии штрафуют за Tik-Tok:

Почему в Германии нельзя смотреть пиратские сайты - штраф за торрент в Германии

Украинка из Покровска Валентина Дикая, которая сейчас живет в Германии, в видео на YouTube рассказала, что даже просмотр фильма онлайн на сомнительном сайте может обернуться штрафом в 900-2000 евро.

"В Германии даже просмотр пиратского контента - это преступление. Как только вы нажимаете кнопку "Воспроизвести", ваш браузер автоматически загружает частицы видео в кэш. Это уже считается незаконным сохранением контента", - указывает она.

Смотрите видео о том, как смотреть фильмы в Германии:

Она пояснила, что адвокатские конторы в Германии отслеживают IP-адреса пользователей и обращаются к провайдерам, чтобы получить личные данные.

"Через несколько недель в вашем почтовом ящике это письмо счастья - и вот вам штраф", - рассказывает блогерша.

Как избежать штрафов в Германии

Валентина советует не паниковать, если вы получили штраф, и не платить сразу - во многих случаях сумму можно обжаловать или уменьшить через адвоката.

"Не игнорируйте письмо, но и не спешите платить. Есть юристы, которые занимаются именно такими делами", - делится она.

А главное - пользоваться только легальными платформами.

"Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube или украинские сервисы - Kyivstar.tv, Mevo.co. А если у вас украинский аккаунт YouTube или Netflix, подписка стоит дешевле, чем в Германии", - советует они.

Урок для украинцев в Европе

Опыт Полины, Игоря и Валентины показывает, что в Германии закон работает без исключений, а незнание правил не освобождает от ответственности.

"Даже один неосторожный клик может стоить очень дорого", - заключает Валентина.

Об источнике: YouTube-канал "Валентина: Жизнь в Германии" YouTube-канал "Валентина: Жизнь в Германии" посвящен опыту украинки Валентины, которая проживает в Германии. На своем канале она делится личными историями, советами и наблюдениями о жизни в этой стране. Канал "Валентина: Жизнь в Германии" является ценным ресурсом для украинцев, которые планируют переезд или уже проживают в Германии, предоставляя практические советы и инсайты из первых уст. Аудитория канала - более 15 тысяч пользователей.

