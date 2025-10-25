Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будет

Украина может изменить свою административную карту - географ Василенко рассказал, какие новые области могут появиться и какие города станут их центрами.

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какие новые области Украины 2025 года

Какие города могут стать областными центрами

Что известно о проекте новых областей Украины

Украина десятилетиями живет в пределах 24 областей, но профессиональный географ Андрей Василенко убежден, что нынешняя конфигурация административно-территориального устройства давно нуждается в обновлении - и предлагает, какими могут быть новые области Украины после деоккупации и реформ. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, какие новые области могут появиться в Украине

Современное административное устройство Украины

"Административно-территориальное устройство Украины, или упрощенно админустройство, является трехуровневым, где самый высокий является областным", - объясняет Василенко.

Однако это устройство "сформировано на основе советской модели, заложенной в 1932 году". Самой новой областью до сих пор остается Черкасская, образованная еще в 1954 году.

Тогда же, напоминает эксперт, "Измаильская область была включена в Одесскую, а с поглощением Дрогобычской области Львовской в 1959-м окончательно сформировалась знакомая нам конфигурация". С тех пор Украина живет с неизменной картой.

Почему Украина нуждается в новых областях

По словам Василенко, "среди основных недостатков современных областей является разнобой в размерах, населении и экономическом потенциале".

"Рассмотрим реально предлагаемые и нереально тоже новые области Украины, как бы это могло улучшить жизнь нации как минимум в довоенный период, но также и после деоккупации наших территорий. Среди основных недостатков современных областей Украины является разнобой размеров, населения, экономическому потенциалу. Более урбанизированный промышленный Восток и более сельский аграрный Запад, равнины горы, степи леса - все это влияет на расселение.

Василенко отметил, что предлагались два противоположных пути сбалансирования областей Украины - измельчение и объединение.

"Последнее было популярным среди экономико-географов в 90-х, когда развивалась концепция социально-экономических районов", - отмечает географ.

Надобласти Украины

Василенко отмечает, что ранее схема Пистуна считалась наиболее базовой.

"Звучали предложения, чтобы впоследствии подогнать все админустройство Украины под эти общие районы, или надстроив ими четвертый уровень, или сделав некие надобласти, мощные области. И некоторые даже было бы удобно назвать по соответствующим историческим землям, как вот Подольская, Причерноморская, Волынская...", - говорится в видео.

Схема разделения областей Украины Пистун М. Д. / Фото: скриншот из видео

Какой статус Крыма

Возвращение Крыма станет возможностью пересмотреть его статус. Василенко считает, что "ни одна часть Украины не должна быть самостоятельнее других".

По его мнению, после реинтеграции полуострова следует "сделать его равноправной 25-й областью Украины" вместе с Севастополем - без "особых статусов", но с "сохранением прав нацменьшинств и более широкими полномочиями местных общин".

Стоит ли объединить Киев и Киевскую область

Географ напоминает, что Киев и Севастополь до сих пор имеют "специальный статус", унаследованный от советской системы. "Имело бы смысл избавиться от этой административной коллизии и наконец объединить Киевскую область и, собственно, Киев", - говорит Василенко, ссылаясь на идею географа Мирослава Днистрянского.

В то же время он предупреждает: "Это станет регионом с диспропорционально большим населением и экономическим потенциалом". Поэтому предлагает компромисс - разделить область пополам, создав еще одну с центром в Белой Церкви.

Криворожская и Мариупольская области - новые центры промышленного развития

"Кривой Рог и Мариуполь стали центрами притяжения, тем самым конкурируя с Днепром и Донецком", - отмечает Василенко.

Он отмечает, что еще до войны эти города были "крупнейшими по населению в Украине, которые не являются областными центрами", опережая половину действующих.

Криворожская область на карте / Фото: скриншот из видео

Поэтому логичным было бы предложение создания Криворожской и Мариупольской (или Приазовской) областей.

"Каждая из них содержала бы около 1,2 миллиона населения, по чему они были бы крепкими середнячками", - подсчитывает географ.

По его словам, "Мариупольская область имела бы около 20 тысяч квадратных километров, а Криворожская - 14 тысяч, где-то как Франковская".

Такие новые области позволили бы разгрузить перегруженные промышленные регионы и "сбалансировать население и экономику между областями".

Мариупольская область на карте / Фото: скриншот из видео

Уманская область - новое административное равновесие в центре страны

Еще одна потенциальная область - Уманская, которую Василенко называет "прямо противоположным случаем".

"Там нет ничего такого, даже достаточно крупного населенного пункта для своего же центра", - отмечает он, указывая на регион Восточного Подолья, с центром в Умани.

Впрочем, именно из-за удаленности от областных центров и низкой экономической активности регион нуждается в административном усилении.

"Для преодоления этого имело бы смысл из этого кластера самых отдаленных уголков шести областей слепить отдельную область. Центром в самом большом месте края - Умани", - объясняет эксперт.

Это, по его мнению, "не решит проблемы периферийности полностью, но главная дыра на карте была бы залатана".

Об источнике: Андрей Василенко Андрей Василенко - популярный украинских YouTube блогер, по специальности - учитель географии. Блогер регулярно освещает интересные темы о географии и административном устройстве Украины, предлагая аудитории новый взгляд на систему развития городов и регионов Украины. Аудитория его проекта - более 30 тысяч пользователей.

