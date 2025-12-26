Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

Анна Косик
26 декабря 2025, 10:02
169
На приоритетный для командования РФ участок фронта отправляют предварительно раненых оккупантов.
ВСУ, армия РФ
Раненым оккупантам угрожают отправкой на жесткие штурмы / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Минобороны РФ

Что сообщили в АТЕШ:

  • Командование не хочет демобилизовывать раненых оккупантов
  • Оккупантов, которые попадают в госпиталь, заставляют подписывать новый контракт
  • Если военнослужащий РФ не подписывает контракт, его все равно отправляют на фронт

На временно оккупированных территориях - в Крыму и Донецке, командование страны-агрессора России заставляет подписывать контракты раненых военнослужащих.

Об этом сообщили агенты движения Атеш в военных госпиталях. По их данным, командование и коррумпированные военно-врачебные комиссии вместо надлежащей проверки состояния здоровья раненых военнослужащих, массово возвращают их на фронт.

видео дня

Куда отправляют раненых оккупантов

Большинство солдат РФ с ранениями перебрасывают на Запорожское направление. Их бросают в штурмы вместо того, чтобы демобилизовать.

"Подобный инцидент произошел на днях в Симферополе. Российский военный после множественных осколочных ранений, тяжелой контузии и потери слуха вместо реабилитации столкнулся с ультиматумом прямо в госпитале. Командование применило стандартный метод давления: или "добровольное" подписание нового контракта (якобы дает призрачный шанс избежать передовой), или немедленное отправление в штурмовое подразделение на "нулевую" линию без всякой реабилитации", - говорится в сообщении.

В результате этот российский военнослужащий поставил свою подпись. Такая ситуация подтвердила, что для системы РФ дееспособность солдата не имеет значения - ключевым приоритетом является только заполнение отчетных сведений.

Что известно о партизанском движении
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Оккупанты массово избегают отправки в Запорожскую область

Главред писал, что по данным агентов Атеш среди военнослужащих Вооруженных Сил страны-агрессора России, некоторые оккупанты платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

В одном из российских подразделений уже открыто сформировали группу военных, которые ежемесячно передают командиру по 50 тысяч рублей наличными за то, чтобы не выходить на боевые задачи и при этом получать оплату.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала декабря Россия усиливает свою группировку на одном из приоритетных направлений фронта - Запорожском. Об этом свидетельствуют данные о перемещении военной колонны РФ в направлении временно оккупированных территорий Украины.

Ранее военный эксперт Иван Тимочко сообщал, что бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация там "достаточно серьезная".

Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка Запорожская область российские войска новости Крыма Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

09:10Мир
"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:56Украина
Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

07:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Китайский гороскоп на сегодня 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Последние новости

11:18

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

11:13

"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

11:08

"Должны взвесить последствия": в РФ перешли к угрозам Польше, что произошло

10:59

Как на украинском языке сказать "подкаблучник": названы четыре меткие фразыВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
10:32

До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогодаФото

10:29

У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

10:28

Крах произошел за 100 лет до нашествия монголов - кто на самом деле развалил РусьВидео

10:24

"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на РождествоВидео

Реклама
10:08

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

10:02

Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

09:28

Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принцаВидео

09:26

Почему мы видим "мушки" перед глазами

09:18

Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

09:14

Гороскоп на завтра 27 декабря: Ракам - неприятности, Водолеям - гость

09:10

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

08:56

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:25

Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

Реклама
07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

06:10

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаковмнение

06:00

"Останутся на всю жизнь": звезда 1+1 серьезно пострадала от руки косметолога

04:41

Ответ вас поразит: почему школьники в СССР одевались в зайцев и снежинок на Новый год

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ковбоя за 51 секунду

25 декабря, четверг
23:44

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

23:13

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

22:58

Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

22:26

Муженко, который обиделся за "бумажных генералов", сам принимал много спорных решений - замкомандира 3 армейского корпуса

22:16

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Девам - феерический день, Тельцам - недоразумения

22:02

Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

22:01

"Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

21:57

Дочь Веры Брежневой удивила откровенной фотосессией

21:21

Ловушка "мирного плана" Трампамнение

21:17

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницуФото

20:33

Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

20:03

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мираВидео

19:26

Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

Реклама
19:16

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

19:14

В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

18:27

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:04

В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

17:50

"Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

17:28

Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

17:11

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

16:34

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

16:28

Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

16:20

26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять