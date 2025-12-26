Командование РФ идет на радикальные шаги, чтобы штурмовать ключевой участок фронта

На приоритетный для командования РФ участок фронта отправляют предварительно раненых оккупантов.

Раненым оккупантам угрожают отправкой на жесткие штурмы / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Минобороны РФ

Что сообщили в АТЕШ:

Командование не хочет демобилизовывать раненых оккупантов

Оккупантов, которые попадают в госпиталь, заставляют подписывать новый контракт

Если военнослужащий РФ не подписывает контракт, его все равно отправляют на фронт

На временно оккупированных территориях - в Крыму и Донецке, командование страны-агрессора России заставляет подписывать контракты раненых военнослужащих.

Об этом сообщили агенты движения Атеш в военных госпиталях. По их данным, командование и коррумпированные военно-врачебные комиссии вместо надлежащей проверки состояния здоровья раненых военнослужащих, массово возвращают их на фронт.

Куда отправляют раненых оккупантов

Большинство солдат РФ с ранениями перебрасывают на Запорожское направление. Их бросают в штурмы вместо того, чтобы демобилизовать.

"Подобный инцидент произошел на днях в Симферополе. Российский военный после множественных осколочных ранений, тяжелой контузии и потери слуха вместо реабилитации столкнулся с ультиматумом прямо в госпитале. Командование применило стандартный метод давления: или "добровольное" подписание нового контракта (якобы дает призрачный шанс избежать передовой), или немедленное отправление в штурмовое подразделение на "нулевую" линию без всякой реабилитации", - говорится в сообщении.

В результате этот российский военнослужащий поставил свою подпись. Такая ситуация подтвердила, что для системы РФ дееспособность солдата не имеет значения - ключевым приоритетом является только заполнение отчетных сведений.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Оккупанты массово избегают отправки в Запорожскую область

Главред писал, что по данным агентов Атеш среди военнослужащих Вооруженных Сил страны-агрессора России, некоторые оккупанты платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

В одном из российских подразделений уже открыто сформировали группу военных, которые ежемесячно передают командиру по 50 тысяч рублей наличными за то, чтобы не выходить на боевые задачи и при этом получать оплату.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала декабря Россия усиливает свою группировку на одном из приоритетных направлений фронта - Запорожском. Об этом свидетельствуют данные о перемещении военной колонны РФ в направлении временно оккупированных территорий Украины.

Ранее военный эксперт Иван Тимочко сообщал, что бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация там "достаточно серьезная".

Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

