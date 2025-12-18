Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

Анна Косик
18 декабря 2025, 09:44
61
Оккупанты не жалеют денег, лишь бы не получить "билет на смерть".
армия рф, рубли
В армии РФ жизнь солдата стоит фиксированную сумму / Коллаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, pixabay

Что сообщили в Атеш:

  • Оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать
  • Военные РФ, которые дают взятки, продолжают получать боевые выплаты
  • У оккупантов нет доверия к командирам, которые берут взятки

Военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Об этом сообщил партизанскому движению Атеш один из агентов, который служит в 247 десантно-штурмовом полку. В российском подразделении, по его данным, сформирована группа военных, которые ежемесячно передают командиру по 50 тысяч рублей наличными.

видео дня

Почему оккупанты дают взятки

За ежемесячную оплату оккупанты остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Таким образом российские бойцы продолжают получать полный комплект выплат, статусов и надбавок, хотя "на нуле" никогда не находятся. В то же время, если кто-то не платит командиру 50 тысяч рублей, то его отправляют в штурм, даже если оккупант с травмами, после контузии, или долго находился без отдыха и ротаций.

"Командиры прямо говорят: "Заплатил - остаешься, не заплатил - значит воюешь". Учитывая потери это воспринимается как покупка права не умереть", - говорится в сообщении.

Что интересно, в подразделении такую схему со взятками уже не скрывают и те, кто их платит, заметно выделяются.

"Они спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позиции их никто не видел. Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно", - добавили в Атеш.

Что известно о партизанском движении
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Зачем россияне штурмуют ВСУ в Запорожской области

Главред писал, что по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, армия РФ не прекращает осуществлять штурмовые действия на Гуляйпольском направлении.

Пехотные группы РФ стремятся отрезать от логистических путей город Гуляйполе Запорожской области. Оккупанты пытаются окружить город с востока и северо-востока и зайти непосредственно в Гуляйполе.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно группа военнослужащих страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении предприняла попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако вражескую ДРГ ликвидировали.

Ранее сообщалось, что россияне хотят за счет большого количества живой силы и БК усилить свою группировку в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Накануне стало известно, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.

Больше новостей:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине взятки Запорожская область российские войска Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:57Украина
Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

10:51Украина
Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

10:29Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Последние новости

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:51

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
10:42

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

10:37

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут смириться с чужим успехом

10:30

"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

10:29

Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

Реклама
10:19

"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

10:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:53

ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

09:44

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

09:32

Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

09:00

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

Реклама
07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

03:36

Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

03:35

Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

Реклама
21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять