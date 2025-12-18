Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

Оккупанты не жалеют денег, лишь бы не получить "билет на смерть".

Военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Об этом сообщил партизанскому движению Атеш один из агентов, который служит в 247 десантно-штурмовом полку. В российском подразделении, по его данным, сформирована группа военных, которые ежемесячно передают командиру по 50 тысяч рублей наличными.

Почему оккупанты дают взятки

За ежемесячную оплату оккупанты остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Таким образом российские бойцы продолжают получать полный комплект выплат, статусов и надбавок, хотя "на нуле" никогда не находятся. В то же время, если кто-то не платит командиру 50 тысяч рублей, то его отправляют в штурм, даже если оккупант с травмами, после контузии, или долго находился без отдыха и ротаций.

"Командиры прямо говорят: "Заплатил - остаешься, не заплатил - значит воюешь". Учитывая потери это воспринимается как покупка права не умереть", - говорится в сообщении.

Что интересно, в подразделении такую схему со взятками уже не скрывают и те, кто их платит, заметно выделяются.

"Они спят в помещении, едят отдельно, их имена есть в боевых ведомостях, хотя на позиции их никто не видел. Этот обман создает ненависть и отчуждение, разрушает дисциплину и полностью убивает доверие к командованию. Люди рискуют жизнью, а параллельно кто-то просто платит и живет спокойно", - добавили в Атеш.

Зачем россияне штурмуют ВСУ в Запорожской области

Главред писал, что по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, армия РФ не прекращает осуществлять штурмовые действия на Гуляйпольском направлении.

Пехотные группы РФ стремятся отрезать от логистических путей город Гуляйполе Запорожской области. Оккупанты пытаются окружить город с востока и северо-востока и зайти непосредственно в Гуляйполе.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно группа военнослужащих страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении предприняла попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако вражескую ДРГ ликвидировали.

Ранее сообщалось, что россияне хотят за счет большого количества живой силы и БК усилить свою группировку в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Накануне стало известно, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

