Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

Небольшие выпуклые точки, встроенные в некоторые пульты дистанционного управления телевизора, играют важную роль.

Вы узнаете:

Что такое тактильные метки и зачем они нужны

Какую пользу они приносят людям с плохим зрением

На каждом пульте от телевизора есть едва заметные выпуклые точки на кнопках. Вы когда-нибудь задумывались, для чего они нужны? Оказывается, это не брак литья, а продуманная технология, которая делает использование устройства удобнее.

Как пишет Slashgear, чаще всего такие выступы видны на кнопке с цифрой 5, а иногда они также находятся на кнопке переключения каналов или регуляторе громкости. Эти выпуклые точки называются тактильными метками. Их главная задача — помочь ориентироваться на пульте на ощупь, не глядя на него.

В большинстве случаев тактильные точки используются, когда рядом расположены несколько кнопок одинаковой формы. Производители размещают их на одной или нескольких таких кнопках, чтобы помочь определить, какая кнопка за что отвечает. Таким образом, вам не придется постоянно смотреть на руку, чтобы найти нужную кнопку — вы легко сможете направить пальцы к нужной кнопке, просто ощупав метки.

Эти тактильные точки могут быть особенно полезны для людей с ограниченным зрением, которым трудно различать надписи на кнопках пульта. Если вы часто смотрите телевизор в темноте, тактильные точки придут вам на помощь, так что вам не придется подходить ближе к свету телевизора, чтобы увидеть кнопки. Как только вы запомните расположение тактильных меток, пользоваться пультом станет проще, чем когда-либо.

В погоне за минимализмом многие производители смарт-ТВ отказались от тактильных меток. Пульты Apple TV Siri Remote, Google TV, Roku и Samsung One Remote их не имеют — из-за малого количества крупных, далеко разнесённых кнопок.

Однако у многих брендов, включая LG, Sony, TCL, Vizio и Hisense, тактильные точки остаются элементом дизайна. Их расположение и форма различаются: это может быть одна точка, две параллельные или даже четыре, образующие геометрический узор (например, букву "L").

Таким образом, эти "секретные" точки на пульте — пример того, как незначительная, на первый взгляд, деталь значительно повышает удобство и доступность привычного гаджета в повседневной жизни.

