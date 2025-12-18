Укр
Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

Небольшие выпуклые точки, встроенные в некоторые пульты дистанционного управления телевизора, играют важную роль.
Для чего точки на пульте телевизора?

Вы узнаете:

  • Что такое тактильные метки и зачем они нужны
  • Какую пользу они приносят людям с плохим зрением

На каждом пульте от телевизора есть едва заметные выпуклые точки на кнопках. Вы когда-нибудь задумывались, для чего они нужны? Оказывается, это не брак литья, а продуманная технология, которая делает использование устройства удобнее.

Если вам интересно, что делать со старым телевизором, читайте материал: TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер.

Как пишет Slashgear, чаще всего такие выступы видны на кнопке с цифрой 5, а иногда они также находятся на кнопке переключения каналов или регуляторе громкости. Эти выпуклые точки называются тактильными метками. Их главная задача — помочь ориентироваться на пульте на ощупь, не глядя на него.

В большинстве случаев тактильные точки используются, когда рядом расположены несколько кнопок одинаковой формы. Производители размещают их на одной или нескольких таких кнопках, чтобы помочь определить, какая кнопка за что отвечает. Таким образом, вам не придется постоянно смотреть на руку, чтобы найти нужную кнопку — вы легко сможете направить пальцы к нужной кнопке, просто ощупав метки.

Эти тактильные точки могут быть особенно полезны для людей с ограниченным зрением, которым трудно различать надписи на кнопках пульта. Если вы часто смотрите телевизор в темноте, тактильные точки придут вам на помощь, так что вам не придется подходить ближе к свету телевизора, чтобы увидеть кнопки. Как только вы запомните расположение тактильных меток, пользоваться пультом станет проще, чем когда-либо.

В погоне за минимализмом многие производители смарт-ТВ отказались от тактильных меток. Пульты Apple TV Siri Remote, Google TV, Roku и Samsung One Remote их не имеют — из-за малого количества крупных, далеко разнесённых кнопок.

Однако у многих брендов, включая LG, Sony, TCL, Vizio и Hisense, тактильные точки остаются элементом дизайна. Их расположение и форма различаются: это может быть одна точка, две параллельные или даже четыре, образующие геометрический узор (например, букву "L").

Таким образом, эти "секретные" точки на пульте — пример того, как незначительная, на первый взгляд, деталь значительно повышает удобство и доступность привычного гаджета в повседневной жизни.

Ранее Главред писал, что телевизор часто становится центром внимания в гостиной. И хотя, на первый взгляд, может показаться, что для установки подойдёт любое место рядом с розеткой, это не совсем так. Эксперты объяснили, где нельзя ставить телевизор, чтобы не испортить технику и не сократить срок ее службы.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом

В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

