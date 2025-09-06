Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

Некоторые места в доме "убьют" телевизор быстрее, чем вы думаете.

https://glavred.info/dim/gde-nelzya-stavit-televizor-nazvany-vosem-hudshih-mest-dlya-ustanovki-10695779.html Ссылка скопирована

Названы восемь худших мест для установки телевизора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему телевизор напротив окна — плохая идея

Стоит ли ставить телевизор в углу или возле окна

Совместимы ли на одной стене камин и телевизор

Телевизор часто становится центром внимания в гостиной. И хотя, на первый взгляд, может показаться, что для установки подойдёт любое место рядом с розеткой, это не совсем так. Эксперты объяснили, где нельзя ставить телевизор, чтобы не испортить технику и не сократить срок ее службы.

Если вам интересна история происхождения телевизора, читайте материал: От механического Б-2 до цветного чуда: когда появились первые телевизоры.

видео дня

Где нельзя вешать телевизор

1. Поставить телевизор прямо напротив окна — это ошибка новичков. Хотя естественный свет отлично подходит для чтения книги или наслаждения солнечным днём, он — злейший враг телевизора. Блики солнца могут сделать изображение нечётким, что может испортить всё впечатление, пишет SlashGear.

Причем даже плотные шторы или жалюзи не всегда решают проблему. Свет всё равно может проникать сквозь щели или отражаться от поверхностей. Кроме того, вам придется постоянно вставать, чтобы поправить шторы и жалюзи.

Еще один важный нюанс: соседи и прохожие сразу будут понимать, что именно вы смотрите.

Эксперты советуют не размещать телевизор прямо напротив окна. Вместо этого выберите место, где вы сможете контролировать освещение - вдали от источников естественного света и под углом, чтобы уменьшить блики на экране телевизора.

2. Телевизор нежелательно размещать перед дверным проёмом.

Во-первых, размещая телевизор перед дверью, вы постоянно создаёте отвлекающие факторы: члены семьи или другие жильцы будут входить и выходить, дверь будет скрипеть при каждом открывании, и ваше внимание естественным образом будет переключаться на это движение вместо того, чтобы погрузиться в любимый фильм или передачу.

Во-вторых, постоянное использование двери может создавать затор в комнате. Людям придётся обходить телевизор каждый раз, проходя мимо него, что быстро сделает жилое пространство тесным и неуютным, даже если это не так.

В-третьих, есть ещё и шумовой фактор. Открывание и закрывание двери может ухудшить качество звука, особенно если она находится рядом с колонками или саундбаром.

3. Телевизор над камином может показаться идеальным решением для комфорта. Но на самом деле это одно из худших мест для телевизора. С точки зрения дизайна это выглядит великолепно, но есть ряд нюансов.

Во-первых, это угол обзора. У вас будет болеть шея, поскольку телевизор расположен выше уровня глаз.

Во-вторых, камины выделяют много тепла. Со временем чрезмерное тепло и копоть могут привести к повреждению внутренних компонентов телевизора. Современные телевизоры с плоским экраном ещё более чувствительны к теплу, чем старые модели.

В-третьих, существует проблема бликов. В телевизоре, расположенном над камином, сто процентов будет отражаться огонь камина.

Если вам интересно мнение модного американского дизайнера по этому вопросу, читайте материал: Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостиных.

4. Подвесной телевизор — всегда отличный дизайнерский ход. Он освобождает пространство на полу и добавляет комнате нотку элегантности и современности. Однако если телевизор расположен слишком высоко, вам придется постоянно поднимать голову, чтобы его смотреть. Это негативно сказывается на мышцах шеи как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Угол обзора также будет ограничен. Чем выше расположен телевизор, тем сложнее смотреть на экран с разных углов.

Это неудобство касается и звука. Если телевизор установлен слишком высоко, звук может отражаться от потолка, что ухудшает качество.

Эксперты советуют: в идеале телевизор должен находиться на уровне глаз сидящего человека.

5. Телевизор на кухне кажется отличной идеей, но это не так, Одна из причин заключается в том, что кухня — место, где царит беспорядок. Жир, жар и вода — лишь некоторые из вредных факторов, от которых может пострадать ваш телевизор.

Во-вторых, кухня — шумное место, и это, безусловно, помешает вам насладиться просмотром. Звуки блендера, звон посуды и шипение кастрюль почти всегда заглушают звук телевизора.

6. Следует избегать расположения телевизора слишком близко к картине или произведению искусства. Это может противоречить общей эстетике и функциональности комнаты.

Само произведение искусства, будь то красивая картина или фотография, часто является ключевым элементом дизайна комнаты. Поэтому его размещение рядом с телевизором или за ним может снизить его предназначение и привлекательность. Это работает и в обратном направлении: произведения искусства, особенно визуально стимулирующие, могут отвлекать от просмотра телевизора. Это может нарушить баланс комнаты. Вместо того чтобы создать сбалансированную, продуманную планировку, вы получаете загромождённое и плохо спланированное пространство.

7. Многие считают, что угол комнаты — отличное место для телевизора. Но стоит учесть такие нюансы:

установить телевизор в углу будет сложно, поскольку большинство креплений рассчитаны на ровные стены;

прокладка кабелей может представлять собой определённую сложность;

если телевизор большой, то он будет занимать много места, образовывая пустое пространство в углу, а вокруг вам будет сложно расставить мебель.

8. Худшее место для телевизора — ванная комната или место возле бассейна. Это зоны, которые полны влажности, пара и брызг, а телевизоры и вода, безусловно, несовместимы.

Как писал Главред, пространство между кухонными шкафами и потолком - это не проблема, а прекрасная возможность добавить в интерьер больше индивидуальности и даже практичности. Дизайнеры поделились идеями, как превратить некрасивый зазор в стильный акцент.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред