Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

Анна Ярославская
6 сентября 2025, 12:41
37
Некоторые места в доме "убьют" телевизор быстрее, чем вы думаете.
Телевизор
Названы восемь худших мест для установки телевизора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему телевизор напротив окна — плохая идея
  • Стоит ли ставить телевизор в углу или возле окна
  • Совместимы ли на одной стене камин и телевизор

Телевизор часто становится центром внимания в гостиной. И хотя, на первый взгляд, может показаться, что для установки подойдёт любое место рядом с розеткой, это не совсем так. Эксперты объяснили, где нельзя ставить телевизор, чтобы не испортить технику и не сократить срок ее службы.

Если вам интересна история происхождения телевизора, читайте материал: От механического Б-2 до цветного чуда: когда появились первые телевизоры.

видео дня

Где нельзя вешать телевизор

1. Поставить телевизор прямо напротив окна — это ошибка новичков. Хотя естественный свет отлично подходит для чтения книги или наслаждения солнечным днём, он — злейший враг телевизора. Блики солнца могут сделать изображение нечётким, что может испортить всё впечатление, пишет SlashGear.

Причем даже плотные шторы или жалюзи не всегда решают проблему. Свет всё равно может проникать сквозь щели или отражаться от поверхностей. Кроме того, вам придется постоянно вставать, чтобы поправить шторы и жалюзи.

Еще один важный нюанс: соседи и прохожие сразу будут понимать, что именно вы смотрите.

Эксперты советуют не размещать телевизор прямо напротив окна. Вместо этого выберите место, где вы сможете контролировать освещение - вдали от источников естественного света и под углом, чтобы уменьшить блики на экране телевизора.

2. Телевизор нежелательно размещать перед дверным проёмом.

Во-первых, размещая телевизор перед дверью, вы постоянно создаёте отвлекающие факторы: члены семьи или другие жильцы будут входить и выходить, дверь будет скрипеть при каждом открывании, и ваше внимание естественным образом будет переключаться на это движение вместо того, чтобы погрузиться в любимый фильм или передачу.

Во-вторых, постоянное использование двери может создавать затор в комнате. Людям придётся обходить телевизор каждый раз, проходя мимо него, что быстро сделает жилое пространство тесным и неуютным, даже если это не так.

В-третьих, есть ещё и шумовой фактор. Открывание и закрывание двери может ухудшить качество звука, особенно если она находится рядом с колонками или саундбаром.

3. Телевизор над камином может показаться идеальным решением для комфорта. Но на самом деле это одно из худших мест для телевизора. С точки зрения дизайна это выглядит великолепно, но есть ряд нюансов.

Во-первых, это угол обзора. У вас будет болеть шея, поскольку телевизор расположен выше уровня глаз.

Во-вторых, камины выделяют много тепла. Со временем чрезмерное тепло и копоть могут привести к повреждению внутренних компонентов телевизора. Современные телевизоры с плоским экраном ещё более чувствительны к теплу, чем старые модели.

В-третьих, существует проблема бликов. В телевизоре, расположенном над камином, сто процентов будет отражаться огонь камина.

Если вам интересно мнение модного американского дизайнера по этому вопросу, читайте материал: Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостиных.

4. Подвесной телевизор — всегда отличный дизайнерский ход. Он освобождает пространство на полу и добавляет комнате нотку элегантности и современности. Однако если телевизор расположен слишком высоко, вам придется постоянно поднимать голову, чтобы его смотреть. Это негативно сказывается на мышцах шеи как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Угол обзора также будет ограничен. Чем выше расположен телевизор, тем сложнее смотреть на экран с разных углов.

Это неудобство касается и звука. Если телевизор установлен слишком высоко, звук может отражаться от потолка, что ухудшает качество.

Эксперты советуют: в идеале телевизор должен находиться на уровне глаз сидящего человека.

5. Телевизор на кухне кажется отличной идеей, но это не так, Одна из причин заключается в том, что кухня — место, где царит беспорядок. Жир, жар и вода — лишь некоторые из вредных факторов, от которых может пострадать ваш телевизор.

Во-вторых, кухня — шумное место, и это, безусловно, помешает вам насладиться просмотром. Звуки блендера, звон посуды и шипение кастрюль почти всегда заглушают звук телевизора.

6. Следует избегать расположения телевизора слишком близко к картине или произведению искусства. Это может противоречить общей эстетике и функциональности комнаты.

Само произведение искусства, будь то красивая картина или фотография, часто является ключевым элементом дизайна комнаты. Поэтому его размещение рядом с телевизором или за ним может снизить его предназначение и привлекательность. Это работает и в обратном направлении: произведения искусства, особенно визуально стимулирующие, могут отвлекать от просмотра телевизора. Это может нарушить баланс комнаты. Вместо того чтобы создать сбалансированную, продуманную планировку, вы получаете загромождённое и плохо спланированное пространство.

7. Многие считают, что угол комнаты — отличное место для телевизора. Но стоит учесть такие нюансы:

  • установить телевизор в углу будет сложно, поскольку большинство креплений рассчитаны на ровные стены;
  • прокладка кабелей может представлять собой определённую сложность;
  • если телевизор большой, то он будет занимать много места, образовывая пустое пространство в углу, а вокруг вам будет сложно расставить мебель.

8. Худшее место для телевизора — ванная комната или место возле бассейна. Это зоны, которые полны влажности, пара и брызг, а телевизоры и вода, безусловно, несовместимы.

Как писал Главред, пространство между кухонными шкафами и потолком - это не проблема, а прекрасная возможность добавить в интерьер больше индивидуальности и даже практичности. Дизайнеры поделились идеями, как превратить некрасивый зазор в стильный акцент.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом

В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

телевизор
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:54Мир
Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

13:18Украина
Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

Последние новости

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

Реклама
12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

Реклама
09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

08:10

Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"мнение

07:34

"Я не могу поехать в столицу террориста": Зеленский предложил Путину город для встречи

06:10

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?мнение

06:00

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

05:00

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

04:34

Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

Реклама
23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять