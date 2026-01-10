Укр
Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

Руслана Заклинская
10 января 2026, 23:04
139
Сын главы Чечни, который в свои юные годы уже руководит безопасностью Чечни, заявил, что готов реализовать "сценарий Мадуро" в Украине.
Сын Кадырова пригрозил 'найти везде' и похитить Зеленского
Сын Кадырова пригрозил Зеленскому / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/RKadyrov_95

Кратко:

  • Сын Кадырова пригрозил Зеленскому похищением
  • Адам Кадыров готов это сделать по приказу своего отца или Путина
  • Кадыров-младший апеллирует к "сценарию Мадуро"

Сын главы Чечни 18-летний Адам Кадыров пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому похищением и принудительной доставкой в Грозный. Об этом пишут росСМИ и Вести Чеченской республики.

Адам Кадыров, который, несмотря на юный возраст, уже занимает должности помощника главы Чечни и секретаря местного совета безопасности, заявил, что готов задержать Зеленского по аналогии с тем, как американские службы действовали в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

видео дня

"Если верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операции. Мы просто приедем и заберем тебя", - заявил Кадыров-младший.

Сын главы Чечни добавил, что Зеленского якобы планируют привезти в Грозный "не как президента, а как военного преступника".

Что спровоцировало истерику в Грозном

Поток угроз от семьи Кадыровых начался после заявления Владимира Зеленского. Президент Украины предположил, что США могли бы осуществить операцию против самого Рамзана Кадырова, подобную той, что была реализована против Мадуро. Зеленский отметил, что такой шаг мог бы заставить Путина задуматься.

Сам Рамзан Кадыров ранее уже отреагировал на эти слова очередной порцией оскорблений, назвав украинского лидера "скоморохом". Теперь к "дипломатии" подключили и сына, чья карьера в Чечне развивается на фоне слухов о тяжелой болезни его отца.

Чем обернется ликвидация Кадырова - мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова отмечает, что здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова в последние месяцы заметно ухудшается. По ее словам, летальный исход вполне вероятен, что может привести к его отстранению от власти.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Кадыров продолжает управлять Чечней, пытаясь обеспечить передачу власти своему сыну Адаму. Однако Кремль не поддерживает такой сценарий и может назначить собственного кандидата.

Курносова отмечает, что в случае смены власти это может привести к существенным изменениям не только в Чечне, но и на Северном Кавказе, а также в более широком масштабе - среди других мусульманских республик России.

Ситуация в Чечне - новости по теме

Напомним, в ночь на 2 декабря 2025 года Чечню атаковали неизвестные дроны. Сильно пострадало здание ФСБ в Ачхой-Мартане и объекты полка "Ахмат" в Гудермесе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о "жесткой мести" Украине после удара по высоткам в центре Грозного 5 декабря. В видеообращении он пообещал ответ "с завтрашнего дня и в течение недели".

Как сообщал Главред, Кадырова срочно госпитализировали в Москве в ночь с 24 на 25 декабря из-за ухудшения самочувствия во время поездки на заседание Госсовета РФ. Его доставили в Центральную клиническую больницу УСП РФ, после чего Кадыров вернулся домой и не появлялся на публике.

Об источнике: Вести Чеченской республики

Вести Чеченской республики — это государственное общеполитическое издание Чеченской Республики. Оно выходит на русском языке и является одним из основных СМИ в регионе, освещающим политическую, социальную и экономическую жизнь республики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Чечни Владимир Зеленский Рамзан Кадыров Николас Мадуро
