Здоровье подводит Кадырова: аналитик спрогнозировала проблемы для Чечни и Кремля

Кремль и Кадыров не имеют общей позиции относительно будущего главы Чечни.

https://glavred.info/world/zdorove-podvodit-kadyrova-analitik-sprognozirovala-problemy-dlya-chechni-i-kremlya-10700873.html Ссылка скопирована

Сын Кадырова не нравится Кремлю в роли преемника нынешнего главы Чечни / Коллаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скриншот

Что сказала Курносова:

Состояние здоровья Кадырова стремительно ухудшается

Кремль не хочет, чтобы преемником Кадырова стал его сын

После ухода Кадырова может возникнуть серьезная угроза для Кремля после ухода Кадырова

Слухи об ухудшении состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова появились еще несколько месяцев назад. По состоянию на сегодня видно, что его состояние ухудшается практически с каждым днем.

Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова. По ее словам, смерть Кадырова вполне возможна и станет причиной его ухода от власти.

видео дня

Почему больной Кадыров продолжает руководить Чечней

Несмотря на ухудшение своего здоровья Рамзан Кадыров продолжает занимать должность главы Чечни. Он решил это не спроста. Дело в том, что Кадыров хочет, чтобы его преемником стал сын Адам. Но проблема в Кремле, который с этим не согласен.

Смотрите видео об отставке Казака, Симоньян и Кадырова:

"Бесспорно, если Кадырова не станет, баланс сил изменится. В клановой системе Чечни клан Кадырова резко потеряет свои возможности, которые он имел при жизни Рамзана. И Кремль, конечно, поставит кого-то, кто будет гораздо больше связан с Москвой, чем с Чечней", - пояснила аналитик.

Что произойдет после ухода Кадырова от власти

Если Кремль назначит "своего" преемника, ситуация изменится как и в самой Чечне, так и на Северном Кавказе, а возможно, и шире - во всех мусульманских республиках России.

"Кадыров пытался позиционировать себя как куратора всего российского мусульманства, и с его уходом этот баланс начнет меняться", - отметила Курносова.

В результате мусульманские республики могут таить для Кремля очень большую угрозу, ведь существуют давние проблемы в отношениях Чечни с другими республиками Северного Кавказа. Также остаются сложными для управления ситуации в Татарстане и Башкортостане.

Состояние здоровья Кадырова - последние новости

Напомним, Главред писал, что в июле этого года глава Чечни Рамзан Кадыров, который отреагировал на слухи о своей болезни, тонул на турецком курорте в городе Бодрум.

После этого, как сообщали СМИ, главу Чечни доставили в больницу, а уже на следующий день он покинул медучреждение под усиленной охраной. Кадыров тогда долго не появлялся на публике.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Что интересно, чеченский диктатор не отрицал напрямую, что его состояние ухудшилось.

Больше новостей:

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред