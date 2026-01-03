Укр
Секреты "женского счастья": как пересадить спатифиллум, чтобы он снова зацвел

Руслан Иваненко
3 января 2026, 04:15
Эксперты рассказали, как правильно пересаживать спатифиллум, чтобы он быстро восстанавливался и радовал цветением.
Спатифиллум
Как выбрать горшок и почву, чтобы избежать загнивания корней / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как определить, что спатифиллум надо пересаживать
  • Какой горшок и почву выбрать для "женского счастья"
  • Как правильно ухаживать после пересадки для быстрого роста

Спатифиллум, известный в народе как цветок "женское счастье", - популярное комнатное растение, которое выбирают за неприхотливость.

Главред решил рассказать, как правильно пересаживать спатифиллум, чтобы он дольше радовал здоровым видом и цветением.

Это растение не растет активно круглый год, и между пересадками может проходить от 2 до 5 лет. Спешить с этой процедурой не стоит - корни этого растения предпочитают более тесное пространство.

Эксперты издания Southernliving выделяют несколько признаков, указывающих на потребность пересадки:

  • Корни проросли через дренажные отверстия в горшке.
  • Растение остановило или замедлило рост, листья желтеют, а новые не нарастают.
  • Почва быстро пересыхает после полива, стала твердой и плохо пропускает воду.

Специалисты отмечают, что идеальное время для пересадки - конец зимы и начало весны, когда начинается активный рост. Во время цветения лучше воздержаться от пересадки, чтобы не вызвать стресс у растения.

Выбор нового горшка

Выбор нового горшка имеет важное значение: он должен быть больше текущего на 2,5-5 см. Слишком большой вазон может задерживать влагу и приводить к загниванию корней.

Подготовка растения к пересадке

Перед пересадкой растение следует обильно полить, чтобы легче было разрыхлить почву. Дно нового горшка наполняют специальной почвенной смесью для спатифиллумов. Затем цветок осторожно вынимают, убирают старый грунт, срезают секатором поврежденные или подгнившие корни.

Пересадка и уход после процедуры

Спатифиллум устанавливают в новый горшок так, чтобы корневой ком был на 2,5-5 см ниже края. Землю вокруг насыпают и слегка утрамбовывают, после чего обильно поливают и ставят на место с ярким рассеянным светом.

Как пересадить спатифиллум, смотрите в видео.

Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости по планированию домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

цветы комнатные растения спатифиллум спатифиллум цветение







