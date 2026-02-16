Укр
Может стоить урожая: что категорически нельзя делать после обледенения

Руслан Иваненко
16 февраля 2026, 21:04
Садовник рассказал, как распознать живые и погибшие почки после резких перепадов температур.
Эксперт объяснил, почему ледяные дожди могут уничтожить плодовые почки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему лед разрушает почки изнутри
  • Как отличить живую почку от мертвой
  • Когда делать "спасательную" обрезку

Нынешняя зима с резкими перепадами температур и "ледяными дождями" создает серьезную угрозу для фруктовых садов.

Главред решил рассказать, как уберечь фруктовые сады от зимних "ледяных дождей".

Многие хозяева, увидев ветки, покрытые льдом, спешат провести обрезку, но эксперт, автор ютуб-канала "Дача Агронома" Игорь, подробно рассказал, какие поспешные действия могут погубить будущий урожай.

"Само по себе однократное обледенение не критично. Настоящую опасность представляет цикличность замерзания и размерзания воды. Лед попадает в микротрещины почек, расширяется и разрушает их изнутри. В следующий раз в щель попадает еще больше воды, а повреждения только усиливаются", — объясняет эксперт.

Последствием таких процессов может стать массовая гибель плодовых почек. Игорь делится собственным опытом: в прошлом году из-за игнорирования этих факторов он потерял около 85% урожая на одном дереве.

Основной совет

Для теплолюбивых культур, таких как абрикос и персик, специалист рекомендует отложить обрезку до момента пробуждения сада. Только весной можно определить, какие почки живые, а какие — погибли.

Как отличить живую почку от погибшей:

  • Живая почка: весной набухает, становится розовой и увеличивается в размерах.
  • Погибшая почка: остается маленькой, темнеет и легко осыпается при прикосновении.

Стратегия "спасательной" обрезки

Если большинство почек погибли (например, выжило только 10%), привычную схему обрезки стоит изменить. Эксперт советует оставлять как можно больше веток с живыми почками, даже если это нарушает эстетику дерева. Исправить форму кроны можно будет позже — во время летней обрезки или в следующем году.

Кроме советов по уходу за садом, Игорь подчеркивает важность качественных садовых материалов. Он отметил неудачный опыт использования агроволокна плотностью 100 от производителя "Коло", которое разложилось уже за два сезона, несмотря на правильное хранение.

В этом сезоне на канале анонсировано масштабное тестирование агроволокна разных производителей, чтобы садоводы избежали напрасных затрат.

О деталях ухода за садом и практических советах по обрезке плодовых деревьев смотрите в видео на канале "Дача Агронома".

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

