Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

17 февраля в Запорожье и Запорожской области введут почасовые графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для бизнеса.

https://glavred.info/energy/grafiki-izmenilis-kogda-ne-budet-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-17-fevralya-10741325.html Ссылка скопирована

Отключение света в Запорожье - графики для Запорожской области на 17 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

17 февраля в Запорожской области будут действовать ГПВ

Облэнерго опубликовало графики отключений света для Запорожской области

Завтра, 17 февраля, по указанию НЭК "Укрэнерго" по всей территории Украины будут действовать графики отключения света для населения и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. О том, когда не будет света в Запорожье и Запорожской области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 17 февраля в Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.

видео дня

Графики отключений света для Запорожской области на 17 февраля / Скриншот

Электроснабжение будут отключать по определенным очередям и подочередям с учетом получаса, необходимого для переключений.

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, в течение суток (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 февраля по всей территории Украины вводятся почасовые графики отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленности.

В то же время ситуация с электроснабжением несколько стабилизировалась. В Киеве удалось существенно сократить продолжительность отключений электроэнергии, однако говорить о полном облегчении рано из-за приближения похолодания и риска новых атак со стороны России. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Чтобы сократить продолжительность отключений для населения в следующем отопительном сезоне, необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях, отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред