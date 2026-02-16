Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

О чем идет речь в материале:
- 17 февраля в Запорожской области будут действовать ГПВ
- Облэнерго опубликовало графики отключений света для Запорожской области
Завтра, 17 февраля, по указанию НЭК "Укрэнерго" по всей территории Украины будут действовать графики отключения света для населения и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. О том, когда не будет света в Запорожье и Запорожской области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 17 февраля в Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме.
Электроснабжение будут отключать по определенным очередям и подочередям с учетом получаса, необходимого для переключений.
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 17 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Кроме того, в течение суток (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 февраля по всей территории Украины вводятся почасовые графики отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленности.
В то же время ситуация с электроснабжением несколько стабилизировалась. В Киеве удалось существенно сократить продолжительность отключений электроэнергии, однако говорить о полном облегчении рано из-за приближения похолодания и риска новых атак со стороны России. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Чтобы сократить продолжительность отключений для населения в следующем отопительном сезоне, необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях, отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
