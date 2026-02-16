Забарный стал главным кандидатом на уход из ПСЖ: что стало причиной

Украинский защитник отыграл матч против Ренна, но его ошибки привлекли внимание фанатов.

https://glavred.info/sport/zabarnyy-stal-glavnym-kandidatom-na-uhod-iz-pszh-chto-stalo-prichinoy-10741298.html Ссылка скопирована

ПСЖ оценивает перспективы Забарного / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Кратко:

Фанаты ПСЖ недовольны игрой Забарного

Тоттенхэм готов повторно пригласить украинца на трансфер

Ньюкасл также проявляет интерес к переходу защитника

Украинский защитник Илья Забарный прошлым летом совершил громкий трансфер, покинув Борнмут и присоединившись к действующему победителю Лиги чемпионов ПСЖ. Однако его карьера в Париже пока складывается непросто: игрок не смог закрепиться в стартовом составе команды, а последние выступления вызвали критику фанатов, сообщает TheTottenhamLad.

Матч против Ренна и реакция фанатов

В пятницу, 13 февраля, ПСЖ уступил Ренну, а Забарный отыграл весь матч. Защитник допустил несколько ошибок, из-за чего часть болельщиков клуба выразила недовольство его игрой и начала обсуждать возможность его ухода.

видео дня

Английские клубы следят за Забарным

По информации источников, украинский футболист может снова оказаться в поле зрения трансферных планов английских клубов. Особую заинтересованность демонстрирует Тоттенхэм, который еще прошлым летом пытался подписать Забарного, но уступил конкуренцию ПСЖ.

Кроме того, в переходе украинца заинтересован и Ньюкасл, что усиливает интригу вокруг будущего защитника.

Возможное возвращение в АПЛ

Таким образом, если ПСЖ примет решение выставить Илью Забарного на трансфер, шанс возвращения украинца в Английскую Премьер-лигу становится все более реальным.

Критика эксперта: Максим Шано об игре Забарного

Экс-игрок Борнмута Максим Шано резко раскритиковал игру украинского защитника. По его словам, Забарный допускал ошибки во многих эпизодах и после такого выступления должен оказаться в резерве.

"Если бы я был Луисом Энрике, я бы отправил Забарного в запас. Он играет очень неуверенно: иногда контролирует мяч, когда нужно сразу выбить его, иногда выбивает в одно касание, когда следовало сделать два. Ты играешь в ПСЖ, получаешь большую зарплату и должен демонстрировать результат", – заявил Шано для After Foot RMC.

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, в Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2026/2027, и сборная Украины узнала своих соперников. Как сообщает 24 Канал, команда Сергея Реброва сыграет во втором по силе дивизионе B, группе B2.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возвращении России в международный футбол.

Напомним, что футболист Самба Диалло, который ранее выступал за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.

Читайте также:

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред