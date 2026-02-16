Укр
Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы

Руслан Иваненко
16 февраля 2026, 17:55эксклюзив
Администрация Трампа продолжает обсуждать зависимость Европы от США в политических заявлениях.
Трамп
Как США используют политическую риторику для давления на европейские бюджеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Останется ли присутствие США в Европе неизменным
  • Как риторика Трампа повлияет на европейские бюджеты и бизнес
  • Какие последствия для Украины и безопасности региона ожидаются в ближайшее время

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности прошла в условиях неопределенности относительно дальнейшей поддержки Украины и общей стратегии Запада в противостоянии России. Дискуссии в Мюнхене пытались очертить реальные сценарии развития войны в Украине и сформировать ожидания относительно дипломатических шагов на ближайший год.

В интервью Главреду руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович рассказал, какими будут отношения администрации Трампа и ЕС.

По его словам, хотя США, в частности администрация Трампа, часто говорят о возможном сокращении своего присутствия в Европе и подчеркивают зависимость ЕС от американской поддержки, эти заявления носят скорее политический характер.

"В реальности США вряд ли пойдут на кардинальные шаги: существенно уменьшать военное присутствие не будут, ядерное оружие из Европы также не забирать. Это лишь элемент их внешней политики", — пояснил эксперт.

Риторика Трампа и деньги

Рейтерович отметил, что риторика администрации Трампа направлена на то, чтобы "выбить" из европейских партнеров больше финансирования и преференций для американского бизнеса. Вместе с тем стратегически присутствие США в Европе важно именно для Соединенных Штатов, и паниковать европейцам нет оснований.

"Войска и ракеты, размещенные в Европе, формально предназначены для защиты Европы, но в то же время они являются инструментом защиты самих США. В случае возможной войны лучше воевать на территории Европы, чем допустить перенос конфликта на территорию Штатов", — пояснил Рейтерович.

Эксперт прогнозирует, что риторика Трампа останется напряженной, однако сотрудничество с Европой продолжится как минимум на нынешнем уровне, а ЕС будет больше инвестировать в собственную безопасность. Значительная часть этих средств, по словам Рейтеровича, будет возвращаться в американскую экономику.

Способна ли Европа защитить себя без США

Глава НАТО Марк Рютте подчеркнул, что идея о том, что Европа может защитить себя без США, является нереальной. По его словам, в таком случае расходы ЕС на оборону придется поднять до 10% ВВП, а также закупить собственное ядерное оружие, что обойдется в "миллиарды и миллиарды евро".

Рютте подчеркнул: Европе нужны США, так же как США нужны НАТО. Даже при изменении приоритетов Америки ее военное присутствие на континенте будет оставаться мощным и стратегически важным.

Помощь Украине - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 2 февраля страны-участницы заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пообещали выделить в этом году 35 миллиардов евро на поддержку украинской армии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями переговоров с международными партнерами во время Мюнхенской конференции по безопасности. Главным вопросом, по его словам, остаются поставки ракет для противовоздушной обороны для защиты от баллистических ударов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999 – 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года – доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

НАТО Европа Дональд Трамп Игорь Рейтерович
