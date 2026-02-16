Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

Главное из новости:
- "Пальчатки" — укоренившийся украинский эквивалент "перчаток"
- Слово зафиксировано в классических словарях и имеет широкую географию употребления
В украинском языковом пространстве до сих пор бытует слово "перчатки" — калька с русского, которым часто называют обычные перчатки с отдельными отделениями для каждого пальца. Но, как отмечают языковеды, украинский язык имеет свой точный эквивалент, и он давно зафиксирован в словарях.
Речь идет о слове "пальчатки" - именно так традиционно называли рукавицы с пятью пальцами. На это обратила внимание редактор и филолог Ольга Васильева, опубликовав пост в Facebook, пишет Oboz.ua.
Васильева признается, что ее давно беспокоило отсутствие отдельного названия для такого вида перчаток:
"Мне всегда мешало, что в украинском языке перчатка с отделениями для каждого пальца не имеет отдельного слова для своего обозначения. Это неудобно и нефункционально", - пишет она.
По словам филолога, слово "пальчатка" не только существует, но и присутствует во всех ключевых украинских словарях - от Гринченко до СУМ-20. Она добавляет, что языковеды разных эпох фиксировали его как вполне нормативное.
В посте Васильева подчеркивает: "Итак, рукавица - это рукавица, а пальчатка - это пальчатка".
Хотя в толковом словаре слово и обозначено как диалектное, исследовательница отрицает такое ограничение. По ее словам, "пальчатки" имеют широкую географию употребления — от Волыни и Подолья до Северщины и Слобожанщины, что свидетельствует о его естественности для украинской языковой традиции.
Вас может заинтересовать:
- Как символ современной борьбы: какое знаменитое слово вернула в украинский язык война
- Что означает слово "стожары" из легендарной песни Назария Яремчука: ответ удивит
- Украинское слово, которое "ломает" переводчиков: почему его значение не передать другими языками
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред