Правильно не "перчатки": как на украинском следует называть рукавицы с пальцами

Слово "перчатки" является русизмом, а в украинском языке есть свой эквивалент.

https://glavred.info/culture/pravilno-ne-perchatki-kak-na-ukrainskom-sleduet-nazyvat-rukavicy-s-palcami-10741154.html Ссылка скопирована

Как назвать на украинском языке рукавицы с отделениями для каждого пальца / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня

"Пальчатки" — укоренившийся украинский эквивалент "перчаток"

Слово зафиксировано в классических словарях и имеет широкую географию употребления

В украинском языковом пространстве до сих пор бытует слово "перчатки" — калька с русского, которым часто называют обычные перчатки с отдельными отделениями для каждого пальца. Но, как отмечают языковеды, украинский язык имеет свой точный эквивалент, и он давно зафиксирован в словарях.

Речь идет о слове "пальчатки" - именно так традиционно называли рукавицы с пятью пальцами. На это обратила внимание редактор и филолог Ольга Васильева, опубликовав пост в Facebook, пишет Oboz.ua.

Васильева признается, что ее давно беспокоило отсутствие отдельного названия для такого вида перчаток:

"Мне всегда мешало, что в украинском языке перчатка с отделениями для каждого пальца не имеет отдельного слова для своего обозначения. Это неудобно и нефункционально", - пишет она.

По словам филолога, слово "пальчатка" не только существует, но и присутствует во всех ключевых украинских словарях - от Гринченко до СУМ-20. Она добавляет, что языковеды разных эпох фиксировали его как вполне нормативное.

В посте Васильева подчеркивает: "Итак, рукавица - это рукавица, а пальчатка - это пальчатка".

Хотя в толковом словаре слово и обозначено как диалектное, исследовательница отрицает такое ограничение. По ее словам, "пальчатки" имеют широкую географию употребления — от Волыни и Подолья до Северщины и Слобожанщины, что свидетельствует о его естественности для украинской языковой традиции.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред