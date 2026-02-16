Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

Алексей Тесля
16 февраля 2026, 03:31
15
Одним из распространённых признаков является беспокойство, человек с деменцией может вести себя так, будто что-то или кого-то ищет.
деменция
Названы признаки деменции / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Вы узнаете:

  • У людей с деменцией могут появляться два характерных симптома
  • Со временем проблемы могут усугубить симптомы заболевания

Эксперты отмечают, что у людей с деменцией могут появляться два характерных симптома, особенно ночью, и они часто становятся более выраженными по мере прогрессирования заболевания.

Одним из распространённых признаков является беспокойство. Человек с деменцией может вести себя так, будто что-то или кого-то ищет, пишет Express.

видео дня

При этом он может начать часто ходить по дому, в том числе ночью, или даже выходить на улицу, особенно если страдает от бессонницы.

Проблемы с ночным сном — это довольно частое явление у пожилых людей, особенно у тех, кто страдает деменцией. Существует несколько простых методов, которые могут помочь наладить сон. Например, полезно установить стабильный режим сна, избегать дневных дремот и исключить кофеин или алкоголь.

Проблемы с сном могут быть связаны с нарушением биологических ритмов. Люди с деменцией часто спят больше днём и сталкиваются с трудностями при попытке заснуть ночью. Эти расстройства сна могут возникать из-за изменений в головном мозге, которые происходят в результате деменции.

Когда человек с деменцией не может нормально спать ночью, он может испытывать усталость и чувствовать себя разбитым даже после пробуждения. Со временем частые бессонные ночи могут усугубить симптомы заболевания, и вам может быть сложно справляться с такими изменениями в поведении.

Раннее выявление деменции: исследователи предлагают новый подход

Специалисты из University College London совместно с Alzheimer's Society опубликовали результаты работы, способные повлиять на методы ранней диагностики деменции.

Согласно их выводам, продолжительность процедуры МРТ можно уменьшить почти втрое, не снижая точности обследования. Это позволит ускорить процесс выявления заболевания и сделать его более комфортным для пациентов.

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука деменция
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

02:01Фронт
Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

22:01Украина
"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

21:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Последние новости

03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

Реклама
23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

20:21

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

20:05

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

Реклама
19:57

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:50

"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

19:33

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:29

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

19:25

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

18:54

Без пасынкования и минимум ухода: семь сортов томатов для "ленивого" огородаВидео

18:53

Украина уже пошла на большую уступку - "слит" новый план Путина по войне

18:50

Как собака показывает, что любит вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков

18:31

Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнатеВидео

18:09

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

17:57

Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

17:35

Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

17:21

Немцы никогда не ополаскивают посуду после моющего средства: в чем кроется причина

17:03

Кто на самом деле написал "Повесть временных лет": что Россия хочет скрыть

16:52

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

16:30

"Подталкивает всех не становились такими, как он": Зеленский подначил Орбана

16:15

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

15:46

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

15:30

Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов - что известно

15:29

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

Реклама
15:18

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

14:49

На Житомир и область надвигается непогода: какие опасные явления ожидаются

14:31

Украина массированно ударила по РФ, есть прилеты: в Генштабе раскрыли детали атаки

13:55

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

13:50

Все произошло в XIX веке: историк раскрыл главный секрет России, что скрываютВидео

13:42

"Тянули меня за ниточки": экс-жених Melovin высказался о разрыве помолвки

13:42

"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

12:51

Пытался выехать из Украины - экс-министра энергетики задержали по делу "Мидас"

12:40

Мощная магнитная буря началась 15 февраля: сколько будет штормить

12:18

Метро Киева скрывает "станции-призраки", на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять