Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

У людей с деменцией могут появляться два характерных симптома

Со временем проблемы могут усугубить симптомы заболевания

Эксперты отмечают, что у людей с деменцией могут появляться два характерных симптома, особенно ночью, и они часто становятся более выраженными по мере прогрессирования заболевания.

Одним из распространённых признаков является беспокойство. Человек с деменцией может вести себя так, будто что-то или кого-то ищет, пишет Express.

При этом он может начать часто ходить по дому, в том числе ночью, или даже выходить на улицу, особенно если страдает от бессонницы.

Проблемы с ночным сном — это довольно частое явление у пожилых людей, особенно у тех, кто страдает деменцией. Существует несколько простых методов, которые могут помочь наладить сон. Например, полезно установить стабильный режим сна, избегать дневных дремот и исключить кофеин или алкоголь.

Проблемы с сном могут быть связаны с нарушением биологических ритмов. Люди с деменцией часто спят больше днём и сталкиваются с трудностями при попытке заснуть ночью. Эти расстройства сна могут возникать из-за изменений в головном мозге, которые происходят в результате деменции.

Когда человек с деменцией не может нормально спать ночью, он может испытывать усталость и чувствовать себя разбитым даже после пробуждения. Со временем частые бессонные ночи могут усугубить симптомы заболевания, и вам может быть сложно справляться с такими изменениями в поведении.

Раннее выявление деменции: исследователи предлагают новый подход

Специалисты из University College London совместно с Alzheimer's Society опубликовали результаты работы, способные повлиять на методы ранней диагностики деменции.

Согласно их выводам, продолжительность процедуры МРТ можно уменьшить почти втрое, не снижая точности обследования. Это позволит ускорить процесс выявления заболевания и сделать его более комфортным для пациентов.

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

