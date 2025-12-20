Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

Не вся депрессия одинаково связана с риском деменции

Решающими оказались лишь шесть конкретных признаков из тридцати изученных

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что не вся депрессия одинаково связана с риском деменции.

Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки, проявляющиеся в среднем возрасте, сообщает Science Alert.

Учёные проанализировали данные более 5,8 тысячи британцев, за психическим состоянием которых начали наблюдать в конце 1990-х годов, когда участникам было от 45 до 69 лет и у них не было признаков деменции. Затем их здоровье отслеживали почти два десятилетия — вплоть до 2023 года, используя медицинские реестры.

За время наблюдений деменция была диагностирована примерно у 10% участников. При этом люди, у которых в среднем возрасте отмечалось не менее пяти симптомов депрессии, сталкивались с этим заболеванием на 27% чаще. Однако решающими оказались лишь шесть конкретных признаков из тридцати изученных.

Наибольшую связь с повышенным риском показали утрата уверенности в себе и сложности с принятием решений — каждый из этих факторов был связан почти с 50-процентным ростом вероятности деменции. Также значение имели проблемы с концентрацией, постоянное чувство тревоги, ощущение социальной отстранённости и неудовлетворённость результатами повседневной деятельности.

При этом такие распространённые симптомы депрессии, как нарушения сна или суицидальные мысли, не продемонстрировали долгосрочной связи с развитием деменции. Авторы подчёркивают, что речь не идёт о прямой причине, а лишь о выявленных закономерностях.

Учёные также отмечают, что выборка состояла преимущественно из относительно здоровых британских госслужащих, поэтому результаты не обязательно можно напрямую перенести на другие страны или группы населения. Тем не менее выводы исследования могут помочь в разработке более точных и ранних подходов к профилактике как депрессии, так и нейродегенеративных заболеваний.

Ученые назвали важные сигналы болезни

