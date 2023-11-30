Карантин возвращается: в некоторых областях Украины могут возобновить ограничения

В Украине наступила зимняя пора, а вместе с ней растет и численность заболевших Covid-19. В связи с этим в стране могут снова вводить карантинные ограничения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.
По словам врача, на территории Украины развивается 14 штамов Коронавируса, в следствие чего заболеваемость растет и всего лишь за последнюю неделю выросла уже на 20%.
"Еженедельно в Украине госпитализируют в среднем 4200 пациентов. Регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок", - рассказал врач.
Также Кузин сообщил, что 35% заболеваемости в Украине выпадает на Коронавирус, а вот госпитализируют с этим недугом чаще всего детей - их 50%.
В данный момент в Украине фиксирует превышение эпидемический порог, а именно - в западной и северной части страны.
"В трех областях Украины превышен эпидемический порог. Это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше, чем стандартные для этого периода. То есть, эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - резюмировал врач и призвал граждан к вакцинации.
Напомним, в Украине зафиксировали новый подвид коронавирусного штамма Омикрона - Арктур. Он обнаружен в Дубенском районе в Ровенской области, сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Коваль. Указывается, что этот субвариант COVID-штамма Омикрон впервые был обнаружен в январе 2023 года в Индии и быстро распространился по миру.
Немного позже, в середине ноября, в Украине начали распространяться новые мутации COVID-19. Референс-лаборатория ВИЧ/СПИДа и вирусных патогенов Центра общественного здоровья провела исследование и обнаружила четыре новых вариации штамма "Омикрон"..
Другие новости:
- Что делать, если по ошибке переплатили за газ: украинцам рассказали порядок действий
- Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ
- Зеленский провел телефонный разговор с двумя европейскими лидерами: о чем говорили