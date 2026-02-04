Укр
Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Юрий Берендий
4 февраля 2026, 16:44
В районе Купянска в окружении Сил обороны оказалась группа российских военных, которые ежедневно несут потери под огнем украинских подразделений.
  • Россияне остаются в окружении в Купянске
  • Численность сил врага до 50 военных

Российские оккупационные войска находятся в окружении в пределах населенного пункта Купянск в Харьковской области. О том, сколько именно российских оккупантов находится в "котле", рассказал в комментарии Украинской правде спикер группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

По его словам, в окружении Сил обороны в Купянске Харьковской области находится до полусотни российских военных.

"До 50, несколько севернее центра, в районе больницы", - указал он.

Он уточнил, что это количество постепенно сокращается, поскольку оккупанты ежедневно несут потери в результате обстрелов и ударов беспилотников — уничтожают по несколько человек в сутки.

Какова ситуация на Купянском направлении — мнение военного

Как писал Главред, украинские защитники делают все возможное для уничтожения противника в Купянске. Об этом сообщил главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Аяччо" в эфире Киев24.

Он отметил, что ликвидация российских военных, находящихся непосредственно в городе, является лишь вопросом времени. В то же время одной из ключевых задач Сил обороны остается недопущение подхода к Купянску новых подразделений врага.

По словам военного, оккупанты уже находятся в пределах города, однако их точную численность определить сложно, поскольку они стараются не выдавать своего присутствия. Украинские подразделения перекрыли маршруты подхода противника и продолжают выполнять боевые задачи, тогда как главной тактической целью россиян остается накопление сил в городе.

"Наша задача прежде всего не допустить этого, перекрыть пути подхода, не позволить врагу продвигаться на территорию города и к его окраинам", - сказал он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневые удары по ряду военных целей противника, в частности по учебному центру FPV-дронов, местам сосредоточения личного состава и станции радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В то же время войска страны-агрессора России пока не готовы к быстрому сухопутному наступлению на так называемый фортификационный пояс Украины. По оценке Института изучения войны, развертывание таких действий с северного или восточного направлений возможно не ранее чем через несколько месяцев.

Кроме того, на границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются прощупать прочность украинской обороны, стремясь создать контролируемую полосу вдоль государственной границы. Об этом сообщил спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

