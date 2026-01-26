Укр
"Вопрос времени": военный рассказал о планах россиян проникнуть в важный город

Мария Николишин
26 января 2026, 12:47
Погодные условия сделали удобный путь в город для российских захватчиков.
Ситуация в Купянске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

  • Россияне пытаются скопить силы в городе Купянск
  • Для этого враг использует подземный газопровод
  • ВСУ делают все, чтобы перекрыть пути подхода оккупантов

Оккупанты пытаются скопиться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага. Об этом рассказал главный сержант Батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Аяччо" в эфире Киев24.

По его словам, россияне находятся в пределах города, но их количество неизвестно.

"Перекрыли пути подхода и продолжаем выполнять поставленные задачи. На сегодняшний день в пределах города остается враг. Точное количество трудно сказать, потому что враг себя не проявляет. Его главной тактической задачей остаются попытки скопиться в пределах города. Наша задача, прежде всего, не допустить этого, перекрыть пути подхода, не позволить врагу продвигаться на территорию города и к его окраинам", - сказал он.

Военный добавил, что уничтожение россиян, находящихся в самом городе, - это вопрос времени. Также важной задачей для украинских защитников является не допустить новые силы врага в Купянск.

Отмечается, что оккупанты пытаются использовать подземный газопровод как основной путь проникновения в окрестности города.

"Мы эту трубу контролируем, знакомы с техническим состоянием этого газопровода. Понимаем все тактические особенности. И стараемся сделать так, чтобы ни один враг не дошел до города", - подчеркнул сержант.

Кроме того, он рассказал, что в настоящее время из-за погодных условий замерзла река Оскол, и это создало удобный путь для российских захватчиков.

"Мы этот путь подхода контролируем, выполняем определенную работу, чтобы не допускать врага и с этой стороны", - подытожил военный.

Зачистка Купянска

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее сообщал, что Купянск в Харьковской области полностью освобожден.

По его словам, в городе есть всего несколько небольших очагов с окруженными российскими оккупантами.

Он подчеркнул, что россияне не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. Защитники держат оккупантов в блокаде, не давая им возможности выйти из окружения.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, руководитель управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что российские оккупационные силы продолжают пытаться выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области. Наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска, где боевые действия не прекращаются.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорил, что российские войска готовятся наступать на свободную территорию Донецкой области с трех направлений.

Мониторинговый проект DeepState заявлял, что Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухетское Мирноградской общины Покровского района Донецкой области.

Об источнике: НГУ "Хартия"

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) — военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившую в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и в Харьковской области. Зимой 2022 года воевал под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретиного, Серебрянского лесничества и на севере Харьковщины, пишет Википедия.

