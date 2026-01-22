Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

ВСУ восстановили контроль над Сухецким в Покровском районе.

Сухецкое под контролем ВСУ, но враг продвинулся возле Мирнограда / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live

На карте DeepState село Сухецкое обозначено как освобожденное от РФ

Информация о зачистке отсутствует в официальной сводке Генштаба ВСУ

Аналитики фиксируют продвижение оккупантов вблизи Мирнограда и Дорожнянки

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района Донецкой области. Об этом поздно вечером 21 января сообщил мониторинговый проект DeepState.

В то же время ВС РФ продвинулись вблизи Мирнограда и Дорожнянки.

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — говорится в сообщении.

Мирноград / Карта deepstatemap

Дорожнянка / Карта deepstatemap

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Сухецкое сейчас находится в зеленой зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют украинские военные.

Сухецкое / Карта deepstatemap

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба ВСУ информации о зачистке Сухецкого от россиян не было.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего", - говорится в сообщении.

Удастся ли ВСУ удержать Покровск: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Украина контролирует только отдельные окраины Покровска.

"Да, были рейды украинских военных вглубь города, иногда они даже заходили в декабре на утраченные позиции. Однако это делается не для того, чтобы вернуть полный контроль над Покровском, а для того, чтобы создать проблемы врагу и уйти. А так, в Покровске мы контролируем уже даже не районы, а несколько улиц. Однако это не дает возможности россиянам сказать, что они захватили Покровск", - рассказал Ступак в интервью Главреду.

Он добавил, что этот город штурмуют 170 тысяч россиян, а это огромное количество.

"Поэтому формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев", - отметил эксперт.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек. Как сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, "сейчас речь идет о том, чтобы завершить зачистку этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов".

Тем временем российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях. Они прощупывают всю границу в поисках слабых мест в обороне.

20 января в DeepState сообщили, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

