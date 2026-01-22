Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

Анна Ярославская
22 января 2026, 09:20
40
ВСУ восстановили контроль над Сухецким в Покровском районе.
ВСУ, карта Deep State
Сухецкое под контролем ВСУ, но враг продвинулся возле Мирнограда / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live

Кратко:

  • На карте DeepState село Сухецкое обозначено как освобожденное от РФ
  • Информация о зачистке отсутствует в официальной сводке Генштаба ВСУ
  • Аналитики фиксируют продвижение оккупантов вблизи Мирнограда и Дорожнянки

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района Донецкой области. Об этом поздно вечером 21 января сообщил мониторинговый проект DeepState.

В то же время ВС РФ продвинулись вблизи Мирнограда и Дорожнянки.

видео дня

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — говорится в сообщении.

Мирноград
Мирноград / Карта deepstatemap
Дорожнянка
Дорожнянка / Карта deepstatemap

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Село Сухецкое сейчас находится в зеленой зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют украинские военные.

Сухецкое
Сухецкое / Карта deepstatemap

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба ВСУ информации о зачистке Сухецкого от россиян не было.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего", - говорится в сообщении.

Удастся ли ВСУ удержать Покровск: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Украина контролирует только отдельные окраины Покровска.

"Да, были рейды украинских военных вглубь города, иногда они даже заходили в декабре на утраченные позиции. Однако это делается не для того, чтобы вернуть полный контроль над Покровском, а для того, чтобы создать проблемы врагу и уйти. А так, в Покровске мы контролируем уже даже не районы, а несколько улиц. Однако это не дает возможности россиянам сказать, что они захватили Покровск", - рассказал Ступак в интервью Главреду.

Он добавил, что этот город штурмуют 170 тысяч россиян, а это огромное количество.

"Поэтому формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев", - отметил эксперт.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек. Как сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, "сейчас речь идет о том, чтобы завершить зачистку этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов".

Тем временем российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях. Они прощупывают всю границу в поисках слабых мест в обороне.

20 января в DeepState сообщили, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.

Другие новости:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

09:05Энергетика
"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войне

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войне

08:35Война
Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на сегодня 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Последние новости

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

Реклама
06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

Реклама
22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

Реклама
18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять