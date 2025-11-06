Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

Руслан Иваненко
6 ноября 2025, 01:42
862
Аналитики оценивают возможные сценарии развития событий на востоке Украины в ближайшие месяцы
ВСУ, Фронт, Война
Потеря Покровска может ослабить украинские оборонительные рубежи / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте в материале:

  • Какие последствия падения Покровска
  • Почему город имеет стратегическое значение
  • Как это повлияет на переговоры США и позицию России в войне

Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск, сообщает BBC.

Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом, даже несмотря на медленное продвижение российских сил в этом году.

видео дня

"Если Покровск упадет, оборона его города-спутника Мирнограда станет практически невыполнимой задачей, и российские войска смогут сосредоточиться на боях за Константиновку на северо-востоке и остальные города так называемого 'пояса крепостей' - Дружковку, Краматорск и Славянск", - отмечается в материале.

Аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир добавляет, что Украина еще имеет оборонительные рубежи, к которым можно отступить, и способна восстановить защиту:

"Российским войскам не хватает импульса, а их методы ведения боевых действий его не обеспечивают. Проникновение обеспечивает постепенное наступление, но не может обеспечить значимых в оперативном отношении прорывов."

Стратегическое значение города

Покровск сейчас почти безлюден, однако он имеет важное стратегическое значение для украинских войск. Город является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом на востоке, и его потеря может открыть российским войскам путь в центральную часть Днепропетровской области.

Согласно информации BBC, российские войска уже приближаются к главной дороге на Павлоград и Днепр, а на юго-западе продвинулись к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Другая стратегическая дорога ведет в Запорожье, еще один регион, на который претендует Россия.

Путин, по данным журналистов, требовал передачи всего Донецка как условия завершения войны. Однако даже в случае падения Покровска это не гарантирует, что остальная часть Донецка тоже окажется под контролем России.

Стратегическое значение города

Институт изучения войны отмечает, что Россия пока не имеет возможностей быстро прорвать украинские укрепления, и полное продвижение может занять несколько лет.

"Потеря Покровска станет ударом по моральному духу украинцев в начале зимы, когда Россия будет атаковать объекты электроснабжения. Это также повлечет значительные потери в живой силе, ресурсах и технике, выделенных для защиты города," - пишет BBC.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Аналитики также отмечают, что падение города может повлиять на стремление президента США Дональда Трампа к прекращению войны и укрепить переговорную позицию Москвы, демонстрируя, что Россия не является "бумажным тигром".

Экспертное мнение: обстановка в городе

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко опроверг информацию о якобы окружении украинских войск в Покровске.

По его словам, ситуация в городе остается очень напряженной: российские силы присутствуют почти во всех районах и продвинулись к железнодорожной инфраструктуре. В то же время Романенко подчеркнул, что украинские войска проводят контрдиверсионные операции, что позволяет удерживать контроль над ситуацией и сдерживать противника.

Эксперт отмечает, что паника об окружении не соответствует действительности, а действия украинских войск демонстрируют организованную оборону и готовность к дальнейшему противостоянию.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Как сообщал Главред,начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, защищающей Покровск, лейтенант Артем Прибыльнов заявил о том, что российские оккупанты очень глубоко инфильтрировались в город, где продолжаются уличные бои.

Кроме того, Украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Напомним, что старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

Об источнике: ВВС

BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире.

BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:42Война
ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

22:18Фронт
"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

21:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

Последние новости

03:34

Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина

02:48

У трех знаков зодиака скоро будут бабочки в животе: кого ждет счастье

02:15

Солнце уничтожит Землю: раскрыт пугающий сценарий гибели человечества

01:42

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:30

Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
01:14

Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

00:52

Дедова хитрость для урожая: что сделать с кукурузной ботвой осеньюВидео

05 ноября, среда
23:31

Впервые за 70 лет: крупная страна планирует дебютировать на Евровидении-2026

23:28

Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей

Реклама
23:25

Как заставить Китай отказаться от российской нефти: назван главный аргументВидео

23:02

Почему кот бесится, если закрыть дверь - истинная причина удивит многихВидео

22:40

Промоутер раскрыл условия боя Усика с Уордли: подробности

22:28

РФ массированно бьет по Украине: раскрыты цели новых ударов

22:18

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городеВидео

22:04

Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

21:50

"С разными целями": получают ли участницы "Холостяка" гонорары

21:31

Китай рассматривает замену Путину: назван вероятный преемник

21:10

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

20:48

Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

20:29

Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

Реклама
20:27

Плита больше не нужна: как приготовить идеальную яичницу без сковородки

19:54

Завтра свет снова будут выключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября

19:36

Водителям рекомендуют наносить крем для бритья на стекло в ноябре: что произошло

19:28

"США готовы разыграть ядерный сценарий": Розумный об ответе Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "задержали" охранника Анджелины Джоли - появилась реакция военных

19:16

10 тысяч военных КНДР переброшены в РФ: в разведке назвали их главную миссию

19:10

Покровск и Купянск: что нужно знать о ситуации на фронтемнение

19:04

Российские элиты могут выступить против войны только при одном условии - Тука

18:49

Цены на молочку набирают обороты: сколько уже стоят популярные продукты

18:26

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

18:14

Достаточно одного литра: какой антифриз может легко "убить" двигатель автоВидео

18:10

Без утюга, батареи и сушилки: как за 7 минут высушить одежду зимой

18:01

Когда Украина перейдет с копеек на шаги - в НБУ назвали конкретный срок

17:38

Решение по Покровску принято: "Флеш" раскрыл позицию руководства Украины

17:27

Угроза окружения Покровска: генерал раскрыл главную задачу спецназа ГУР

17:10

Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон - что она делалаВидео

17:03

Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: DeepState раскрыл детали

17:01

Интересный тест на IQ: попробуйте найти три отличия на фото за 19 секунд

16:51

Были ли ваши предки родом из Греции: фамилия раскроет истинные корни

16:50

Путин отдал приказ "немедленно" готовиться к ядерным испытаниям - куда запустят бомбу

Реклама
16:42

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

16:34

Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026: астрологический прогноз и советы

16:30

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

16:28

На Луне произошли две яркие вспышки - что происходит и есть ли угроза

16:24

Риск отключения отопления: украинцев предупредили об угрозе эвакуации из городов

15:55

Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:54

Женщина получила большой штраф за прогулку кота в саду: что пошло не так

15:47

Результат уже известен - чем закончатся переговоры Трампа и Орбана в Белом домеВидео

15:43

Незаметно "съедают" электроэнергию: какие приборы следует обязательно выключать из розетки

15:22

Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять