Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

Аналитики оценивают возможные сценарии развития событий на востоке Украины в ближайшие месяцы

Потеря Покровска может ослабить украинские оборонительные рубежи / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск, сообщает BBC.

Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом, даже несмотря на медленное продвижение российских сил в этом году.

"Если Покровск упадет, оборона его города-спутника Мирнограда станет практически невыполнимой задачей, и российские войска смогут сосредоточиться на боях за Константиновку на северо-востоке и остальные города так называемого 'пояса крепостей' - Дружковку, Краматорск и Славянск", - отмечается в материале.

Аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир добавляет, что Украина еще имеет оборонительные рубежи, к которым можно отступить, и способна восстановить защиту:

"Российским войскам не хватает импульса, а их методы ведения боевых действий его не обеспечивают. Проникновение обеспечивает постепенное наступление, но не может обеспечить значимых в оперативном отношении прорывов."

Стратегическое значение города

Покровск сейчас почти безлюден, однако он имеет важное стратегическое значение для украинских войск. Город является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом на востоке, и его потеря может открыть российским войскам путь в центральную часть Днепропетровской области.

Согласно информации BBC, российские войска уже приближаются к главной дороге на Павлоград и Днепр, а на юго-западе продвинулись к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Другая стратегическая дорога ведет в Запорожье, еще один регион, на который претендует Россия.

Путин, по данным журналистов, требовал передачи всего Донецка как условия завершения войны. Однако даже в случае падения Покровска это не гарантирует, что остальная часть Донецка тоже окажется под контролем России.

Институт изучения войны отмечает, что Россия пока не имеет возможностей быстро прорвать украинские укрепления, и полное продвижение может занять несколько лет.

"Потеря Покровска станет ударом по моральному духу украинцев в начале зимы, когда Россия будет атаковать объекты электроснабжения. Это также повлечет значительные потери в живой силе, ресурсах и технике, выделенных для защиты города," - пишет BBC.

Покровск / Инфографика: Главред

Аналитики также отмечают, что падение города может повлиять на стремление президента США Дональда Трампа к прекращению войны и укрепить переговорную позицию Москвы, демонстрируя, что Россия не является "бумажным тигром".

Экспертное мнение: обстановка в городе

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко опроверг информацию о якобы окружении украинских войск в Покровске.

По его словам, ситуация в городе остается очень напряженной: российские силы присутствуют почти во всех районах и продвинулись к железнодорожной инфраструктуре. В то же время Романенко подчеркнул, что украинские войска проводят контрдиверсионные операции, что позволяет удерживать контроль над ситуацией и сдерживать противника.

Эксперт отмечает, что паника об окружении не соответствует действительности, а действия украинских войск демонстрируют организованную оборону и готовность к дальнейшему противостоянию.

Как сообщал Главред,начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, защищающей Покровск, лейтенант Артем Прибыльнов заявил о том, что российские оккупанты очень глубоко инфильтрировались в город, где продолжаются уличные бои.

Кроме того, Украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Напомним, что старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

