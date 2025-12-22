Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

Под блеском гирлянд и пушистым снегом порой раскрываются такие тайны, достойные места в новогодней киноподборке.

Рождественские детективы фильмы - что посмотреть на Новый год / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Новогодние фильмы - это не только розовощекий Санта Клаус и счастливые улыбки детей и взрослых под пасторальные мелодии у камина. На Рождество порой случаются непредвиденные события, которые и нашли отражение в киноподборке от Главреда.

Редакция собрала для вас лучшие детективные истории по версии IMDb, события которых развиваются во время или в канун новогодних праздников.

Подарок (2015)

Психологический триллер о том, как обиды из прошлого могут перевернуть спокойную жизнь и ее будущее с ног на голову. Безобидные на первый взгляд подарки, а также случайные встречи, постепенно начинают вызывать тревогу, в которой каждое слово или жест приобретают скрытый смысл.

Подарок / фото: imdb.com

Наличные по требованию (1961)

Криминальная история, которая разворачивается в канун Рождества: управляющий банка оказывается втянут опасную историю с грабителем, который угрожает его семье. Стильный нуарный фильм о преступлении, верности и предательстве.

Наличные по требованию / фото: imdb.com

Испытание невиновностью (2018)

Мини-сериал по роману Агаты Кристи, где в центре сюжета - убийство богатой женщины. Главный обвиняемый - ее приемный сын. Спустя два года после преступления появляется новый свидетель, который лишь запутывает расследование, и запускает цепочку дополнительных подозрений, которые раскрывают истинные отношения между близкими людьми.

Испытание невиновностью / фото: imdb.com

Ответный огонь (1950)

Ветеран войны выходит из госпиталя после длительного лечения и обнаруживает, что его близкий друг и деловой партнер бесследно исчез. В попытках найти его, главный герой погружается в запутанную паутину лжи, убийств, загадочных женщин, где каждый новый след, в лучших традициях нуарных детективов, лишь усложняет и без того непростую загадку.

Ответный огонь / фото: imdb.com

8 женщин (2002)

Драма, комедия и детектив в одном флаконе: в заснеженном особняке в канун праздника оказываются восемь совершенно разных женщин. Хозяин убит, и каждая под подозрением, ведь имеет свои тайны и глубинные мотивы. Расследование превращается яркое шоу, в ходе которого каждую из женщин ожидает своя трансформация.

8 женщин / фото: imdb.com

Что такое IMDb? Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.

