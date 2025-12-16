Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

Читайте больше:
- Какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения
- Какие рождественские ленты считаются лучшими
Выбрать, что посмотреть на Новый год и Рождество - задача не из легких. За более чем сто лет существования кинематографа вышли сотни тысяч фильмов, и выбрать среди них именно тот, который будет соответствовать именно вашему настроению, очень непросто.
К счастью, Главред собрал киноподборку из лучших новогодних картин всех времен по версии Rotten Tomatoes. Наивные комедии, мультфильмы и драмы, которые заставляют задуматься - лучшие ленты для создания праздничного настроения.
Магазинчик за углом (1940)
Романтическая комедия о сотрудниках небольшого магазина, которые постоянно спорят друг с другом. При этом каждый из них ведет анонимную переписку с "идеальным" другом, не зная, кто же он на самом деле. Романтическое свидание на Рождество определит судьбу Альфреда и Клары.
Оставленные (2023)
Драмеди о строгом учителе, проблемном ученике и школьном поваре, которые вынуждены провести рождественские каникулы в пустой школе. Совершенно разные, между ними постепенно возникает неожиданно крепкая связь. Трогательная история об одиночестве и семье, которую можно найти в самых непредсказуемых местах.
Эта замечательная жизнь (1946)
Классическая рождественская драма о Джордже Бейли, добросердечном и честном человеке, который на грани самоубийства получает шанс увидеть, какой была бы жизнь его родного города, если бы он никогда не появился на свет. Фильм, в котором есть место чуду, и который оставляет долгое послевкусие светлой грусти и надежды на лучшее.
Рождественская история (1983)
Милая комедия, рассказанная от лица взрослого, который вспоминает свое детство в Америке 40-ых годов. В центре - очень непосредственный мальчик, который, как все дети, мечтает об особенном подарке на новогодние праздники, а также его семья с их маленькими проблемами и радостями.
Клаус (2019)
Анимационный фильм о Джеспере - ленивом и избалованном парне, которого отправляют за полярный круг работать почтальоном. Там он попадает в маленький городок, в котором люди, кажется, совсем разучились радоваться. Встреча Джеспера с молчаливым мастером игрушек постепенно меняет его самого и окружающих. Мультик о том, как маленькие добрые дела могут преобразовать мир вокруг.
Читайте также:
- День рождения Мег Райан: топ-5 лучших фильмов с актрисой
- Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолжения
- Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке
Что такое Rotten Tomatoes?
Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред