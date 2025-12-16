Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

Альбина Джанабаева и Меладзе поделились своими новогодними традициями.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают троих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала своих взрослых детей от своего мужа и певца Валерия Меладзе.

На своей странице в Instagram, певица поделилась короткой и историей и рядом фотографий, которыми хотела показать, как в их семье празднуют новогодние праздники.

Она опубликовала семейное фото, где запечатлены трое детей пары - два мальчика и девочка. Джанабаева также показала старшего сына Константина, которого уже тяжело назвать ребенком, так как она на две головы выше самой Альбины.

Альбина Джанабаева показала взрослых детей / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

По словам Альбины, в их семье есть новогодние традиции. В частности, она рассказывает, что они украшают дом и елку, гуляют по новогодним локациям и готовят праздничную еду.

Альбина Джанабаева показала взрослых детей / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Джанабаева также добавила, что вместе с мужем они любят включать новогоднюю музыку, чтобы создавать себе новогоднее настроение.

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

