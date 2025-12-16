Укр
Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

Алена Кюпели
16 декабря 2025, 08:11
Альбина Джанабаева и Меладзе поделились своими новогодними традициями.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают троих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала своих взрослых детей от своего мужа и певца Валерия Меладзе.

На своей странице в Instagram, певица поделилась короткой и историей и рядом фотографий, которыми хотела показать, как в их семье празднуют новогодние праздники.

Она опубликовала семейное фото, где запечатлены трое детей пары - два мальчика и девочка. Джанабаева также показала старшего сына Константина, которого уже тяжело назвать ребенком, так как она на две головы выше самой Альбины.

Альбина Джанабаева показала взрослых детей
Альбина Джанабаева показала взрослых детей / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

По словам Альбины, в их семье есть новогодние традиции. В частности, она рассказывает, что они украшают дом и елку, гуляют по новогодним локациям и готовят праздничную еду.

Альбина Джанабаева показала взрослых детей
Альбина Джанабаева показала взрослых детей / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Джанабаева также добавила, что вместе с мужем они любят включать новогоднюю музыку, чтобы создавать себе новогоднее настроение.

Как сообщал Главред, ранее известный украинский продюсер Вадим Лисица рассказал о певце Олеге Виннике, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине.

Ранее также украинская артистка и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала призналась, что держит обиду на певца MELOVIN.

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
19:20

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамкиВидео

19:10

У оккупантов начались проблемы на фронтемнение

19:05

Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимыВидео

