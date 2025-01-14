Сын Меладзе и Джанабаевой заскочил родителей в неловкий момент - детали

Кратко:
- Меладзе и Джанабаева переоделись в костюмы Гринча
- Артисты рассмешили своих поклонников
Российский певец Валерий Меладзе и его жена – певица Альбина Джанабаева, которые так публично не осудили террористическое вторжение РФ в Украину, показали, как весело они провели время.
На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала юмористическое видео, которое снял их сын Константин.
Они надели костюмы Гринча и забавно покривлялись на камеру, Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.
"Старый Новый год. Признавайтесь, отмечаете?" - написала певица под видео.
Валерий Меладзе - последние новости по теме
Как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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