Сын Меладзе и Джанабаевой заскочил родителей в неловкий момент - детали

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева зарядили поклонников позитивом.

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе удивили фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

Меладзе и Джанабаева переоделись в костюмы Гринча

Артисты рассмешили своих поклонников

Российский певец Валерий Меладзе и его жена – певица Альбина Джанабаева, которые так публично не осудили террористическое вторжение РФ в Украину, показали, как весело они провели время.

На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала юмористическое видео, которое снял их сын Константин.

видео дня

Они надели костюмы Гринча и забавно покривлялись на камеру, Валерий даже схватил бутылку шампанского и стал пить без бокала.

"Старый Новый год. Признавайтесь, отмечаете?" - написала певица под видео.

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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