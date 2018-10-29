Российский поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения.
Дата рождения: 23 июня 1965, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР.
Детство и образование
Валерий Меладзе родился в городе Батуми, Гурзия в семье Шота Константиновича и Нелли Акакиевны Меладзе.
У Валерия есть брат - композитор Константин Меладзе, и сестра - Лиана.
Валерий рос непоседой, постоянно становился участником инцидентов, попадал в такие места, куда вход детям был запрещен: на стройки, подвалы, баржи и суда.
Валерий залез на территорию Батумского нефтеперерабатывающего завода. Там он нашел сломанный трактор. Мальчик в то время увлекался электроникой и хотел собрать омметр, снял с трактора пару деталей. А в итоге его поставили на учет в милицию.
Меладзе увлекался плаванием, посещал авиационный кружок и мечтал о космосе. В юности будущий артист даже стал чемпионом Батуми по грузинской борьбе.
Здесь же окончил музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы работал телефонистом.
В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам". В 1994 году написана кандидатская диссертация на тему: "Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовибросжиженным слоем катиона".
Творческая деятельность
Валерий с братом начали музыкальную карьеру в институтской музыкальной группе "Апрель".
В 1989 году талантливых братьев приглашают в группу "Диалог", с которой они выпустили два альбома.
Сольно Валерий впервые выступил в 1992 году с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…" в рамках программы концерта "Звездный вечер", посвященной предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле.
Певец ушел из группы "Диалог" в 1993 году, и занялся сольной карьерой. Песни для него стал писать его брат Константин.
В этом же году состоялся и сольный дебют Валерия – на сцене фестиваля цветом "Роксолана" в Киеве. Здесь же Меладзе познакомился с продюсером Евгением Фриляндом.
В декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой принял участие в ее "Рождественских встречах" с песней "Лимбо".
В 1995 году вышел дебютный сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", который принес артисту славу.
В 1996 году певец выпустил второй сольный альбом Последний романтик.
Через полгода после выхода второго альбома (7 и 8 марта 1997 года) прошло два концерта в СК "Олимпийский".
В 1998 году вышел третий сольный альбом "Самба белого мотылька".
В дальнейшем композиции "Самба белого мотылька" и "Красиво" лишь закрепили успех исполнителя.
В 1999 году вышел четвертый сольный альбом "Все так и было".
В 2002 году Меладзе сыграл роль в мюзикле "Золушка", и исполнил песню "Чего не могут люди".
В 2003 году вышел пятый — Нега, на создание которого ушло три года. Там присутствует уже известные треки Меладзе, а также и новые хиты "Комедиант" и "Спрячем слезы от посторонних".
А осенью того же года, после выступлений в России, певец отправляется на свое первые гастроли по США.
В этом же году артист записал песню с группой "ВИА Гра" "Океан и три реки".
С 2005 года Меладзе ежегодно входит в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".
В конце 2008 года вышел очередной номерной альбом Валерия Меладзе — "Вопреки". В поддержку альбома певец дал сольный концерт в СК "Олимпийский".
В 2015 году в честь юбилея Валерия Меладзе (50 лет), продюсерский центр Velvet Music подарил ему трибьют-альбом ВМ от VM с его песнями, которые были спеты артистами этого лейбла.
В этом же году, Валерий и Константин Меладзе впервые за 30 лет творческой деятельности записали совместный дуэт на песню "Мой брат".
В 2017 году с февраля по апрель был наставником в проекте "Голос. Дети четвертого сезона" вместе с Димой Биланом и певицей Нюшей.
В 2018 году в феврале вновь стал наставником в проекте "Голос. Дети", в пятом сезоне — вместе с Пелагеей и Бастой.
С сентября 2018 года Меладзе - наставник в новом проекте "Голос. 60+" (сезон 1) вместе с Пелагеей, Леонидом Агутиным и Львом Лещенко.
В августе 2018 года стало известно, что Валерий обратился в Минюст Грузии с просьбой о гражданстве. Однако, от отказываться от российского гражданства певец не собирается.
В 2018 году получил премию "Золотой граммофон" за песню "Свобода или Сладкий плен".
Личная жизнь
В марте 1989 года Меладзе женился на Ирине Малухиной. Ради получения московской прописки им пришлось оформить фиктивный развод и в 1998 году они снова поженились.
В браке у пары родились сын (1990 год), который умер через 10 дней, дочь Инга
(род. 7 февраля 1991), дочь Софья (род. 18 мая 1999), дочь Арина (род. 7 декабря 2002).
В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены.
В январе 2014 года пара развелась.
Второй женой Меладзе стала российская актриса, певица, телеведущая, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. Еще будчи в браке с первой женой, Меладзе стал отцом ребенка Джанабаевой - сын Константин родился 26 февраля 2004 года. В 2014 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Лука.
Интересные факты
Меладзе - Заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской республики (2008), народный артист Российской Федерации (2018), член Общественной палаты города Красногорск.
Трехкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", многократный обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", семикратный обладатель премии "Муз-ТВ", четырехкратный обладатель премии RU.TV.