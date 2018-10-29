Валерий Меладзе / Фото: sputniknews-uz.com

Дата рождения: 23 июня 1965, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР.

Детство и образование

Валерий Меладзе родился в городе Батуми, Гурзия в семье Шота Константиновича и Нелли Акакиевны Меладзе.

У Валерия есть брат - композитор Константин Меладзе, и сестра - Лиана.

Валерий рос непоседой, постоянно становился участником инцидентов, попадал в такие места, куда вход детям был запрещен: на стройки, подвалы, баржи и суда.

Валерий Меладзе с родителями и братом / https://24smi.org

Валерий залез на территорию Батумского нефтеперерабатывающего завода. Там он нашел сломанный трактор. Мальчик в то время увлекался электроникой и хотел собрать омметр, снял с трактора пару деталей. А в итоге его поставили на учет в милицию.

Валерий Меладзе с братом / https://www.instagram.com/meladze.ru/?hl=ru

Меладзе увлекался плаванием, посещал авиационный кружок и мечтал о космосе. В юности будущий артист даже стал чемпионом Батуми по грузинской борьбе.

Здесь же окончил музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы работал телефонистом.

В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам". В 1994 году написана кандидатская диссертация на тему: "Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовибросжиженным слоем катиона".

Валерий Меладзе в молодости / https://24smi.org

Творческая деятельность

Валерий с братом начали музыкальную карьеру в институтской музыкальной группе "Апрель".

В 1989 году талантливых братьев приглашают в группу "Диалог", с которой они выпустили два альбома.

Сольно Валерий впервые выступил в 1992 году с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…" в рамках программы концерта "Звездный вечер", посвященной предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле.

Певец ушел из группы "Диалог" в 1993 году, и занялся сольной карьерой. Песни для него стал писать его брат Константин.

В этом же году состоялся и сольный дебют Валерия – на сцене фестиваля цветом "Роксолана" в Киеве. Здесь же Меладзе познакомился с продюсером Евгением Фриляндом.

В декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой принял участие в ее "Рождественских встречах" с песней "Лимбо".

В 1995 году вышел дебютный сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", который принес артисту славу.

В 1996 году певец выпустил второй сольный альбом Последний романтик.

Через полгода после выхода второго альбома (7 и 8 марта 1997 года) прошло два концерта в СК "Олимпийский".

В 1998 году вышел третий сольный альбом "Самба белого мотылька".

В дальнейшем композиции "Самба белого мотылька" и "Красиво" лишь закрепили успех исполнителя.

В 1999 году вышел четвертый сольный альбом "Все так и было".

В 2002 году Меладзе сыграл роль в мюзикле "Золушка", и исполнил песню "Чего не могут люди".

В 2003 году вышел пятый — Нега, на создание которого ушло три года. Там присутствует уже известные треки Меладзе, а также и новые хиты "Комедиант" и "Спрячем слезы от посторонних".

А осенью того же года, после выступлений в России, певец отправляется на свое первые гастроли по США.

В этом же году артист записал песню с группой "ВИА Гра" "Океан и три реки".

С 2005 года Меладзе ежегодно входит в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".

В конце 2008 года вышел очередной номерной альбом Валерия Меладзе — "Вопреки". В поддержку альбома певец дал сольный концерт в СК "Олимпийский".

В 2015 году в честь юбилея Валерия Меладзе (50 лет), продюсерский центр Velvet Music подарил ему трибьют-альбом ВМ от VM с его песнями, которые были спеты артистами этого лейбла.

В этом же году, Валерий и Константин Меладзе впервые за 30 лет творческой деятельности записали совместный дуэт на песню "Мой брат".

В 2017 году с февраля по апрель был наставником в проекте "Голос. Дети четвертого сезона" вместе с Димой Биланом и певицей Нюшей.

В 2018 году в феврале вновь стал наставником в проекте "Голос. Дети", в пятом сезоне — вместе с Пелагеей и Бастой.

С сентября 2018 года Меладзе - наставник в новом проекте "Голос. 60+" (сезон 1) вместе с Пелагеей, Леонидом Агутиным и Львом Лещенко.

Валерий Меладзе в роли наставника вокального шоу / https://www.instagram.com/meladze.ru/?hl=ru

В августе 2018 года стало известно, что Валерий обратился в Минюст Грузии с просьбой о гражданстве. Однако, от отказываться от российского гражданства певец не собирается.

В 2018 году получил премию "Золотой граммофон" за песню "Свобода или Сладкий плен".

Личная жизнь

В марте 1989 года Меладзе женился на Ирине Малухиной. Ради получения московской прописки им пришлось оформить фиктивный развод и в 1998 году они снова поженились.

Валерий Меладзе с женой Ириной / foto.delfi.ua

​В браке у пары родились сын (1990 год), который умер через 10 дней, дочь Инга

(род. 7 февраля 1991), дочь Софья (род. 18 мая 1999), дочь Арина (род. 7 декабря 2002).

Валерий Меладзе с дочерьми / instagram.com/ingameladze

В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены.

В январе 2014 года пара развелась.

Второй женой Меладзе стала российская актриса, певица, телеведущая, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. Еще будчи в браке с первой женой, Меладзе стал отцом ребенка Джанабаевой - сын Константин родился 26 февраля 2004 года. В 2014 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Лука.

Меладзе и Джанабаева / https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva/

Интересные факты

Меладзе - Заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской республики (2008), народный артист Российской Федерации (2018), член Общественной палаты города Красногорск.

Валерий Меладзе с братом, сестрой и родителями / https://www.instagram.com/meladze.ru/?hl=ru

Трехкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", многократный обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", семикратный обладатель премии "Муз-ТВ", четырехкратный обладатель премии RU.TV.