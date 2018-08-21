Валерий Меладзе хочет стать гражданином Грузии

Валерий Меладзе запросил гражданство Грузии / Фото: sputniknews-uz.com

Российский певец Валерий Меладзе, который живет и работает в России, обратился в Минюст Грузии с просьбой о гражданстве.

Артист родился в Батуми, и имеет много родственников в Грузии, и благодаря новому закону страны "О гражданстве", певец может вернуть утраченное грузинское гражданство по упрощенной схеме, сообщает информационное агентство GHN.

Кроме того, артист, согласно новому закону, сохранит и российское гражданство.

"Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии. Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба. Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя", - пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

В настоящее время Меладзе находится в Батуми, где выступал на концертах, посвященных 80-летию народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.

Ранее Валерий Меладзе рассказал, как ему удается помириться с женой.