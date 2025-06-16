Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

Зеленский прокомментировал возможность введения в Украине нейтрального статуса и напомнил, что такое решение не спасло Украину в 2014 году от нападения РФ.

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Зеленский ответил, как относится к нейтральному статусу Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/navy.mil.gov.ua

О чем сказал Зеленский:

Нейтральный статус не помог спасти Украину от российского вторжения

Заявления о начале войны РФ против Украины из-за намерения вступления в НАТО - это российские нарративы

Во время визита в нейтральную Австрию президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нейтральный статус не защитил Украину от российской агрессии. На совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом он напомнил, что в 2014 году Украина не была членом ни одного военного альянса, однако это не помешало России начать нападение.

Президент подчеркнул, что утверждение о том, что якобы стремление Украины к членству в альянсах стало причиной войны, является элементом российской пропаганды. Он напомнил, что нейтралитет не обеспечил Украине защиты от агрессии.

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"Я президент Украины, и если вы не против, я буду говорить о том, как я отношусь к нейтральности Украины. А в 2014 году Украина имела внеблоковый статус. Все очень понятно, чем это закончилось. А закончилось началом войны, оккупацией полуострова Крым и оккупацией части Востока Украины. Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это российские нарративы", - сказал президент.

Также он отметил, что в 2014 году Украина не имела четкой стратегии, кроме того, армия была ослаблена, а политическое руководство - нерешительным.

По мнению Зеленского, тогда не хватало определенности внутри страны, лидерства со стороны власти и единства среди европейских партнеров.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия сразу на семи направлениях, что, по словам спикера Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова, свидетельствует о характерном для лета обострении боевой ситуации на фронте.

В то же время исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач предполагает, что к концу лета или по крайней мере до завершения весенне-осенней кампании может установиться состояние динамического равновесия, которое уже частично наблюдается. В таком случае, по его мнению, стороны могут окончательно осознать бесперспективность дальнейшего ведения боевых действий.

Тем временем заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет требовать от Киева отказа от западного вооружения как условия для завершения войны, утверждая, что это оружие представляет угрозу не только России, но и странам Запада.

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