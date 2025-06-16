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Евро резко подорожал: в Украине переписали цены на валюту

Марина Фурман
16 июня 2025, 17:20
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Евро укрепляет свои позиции относительно гривны.
доллар, обмен валют
Курс валют на 17 июня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 17 мая
  • Сколько будет стоить европейская валюта

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 июня, официальный курс доллара. Гривна продолжает терять свои позиции относительно американской валюты. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,53 грн/долл., то есть гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Гривна также теряет свои позиции относительно европейской валюты. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 48,07 грн за один евро, то есть гривна потеряла 38 копеек.

курс валют
Курс валют на 17 июня / фото: bank.gov.ua

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,57/41,60 грн/долл., а евро - 48,11/48,14 грн/евро.

Курс валют - новости по теме

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара и евро к гривне на понедельник, 16 июня. После исторического максимума евро снова опустился ниже отметки в 48 гривен. Курс американской валюты снизился до 41,4466 гривен за доллар, что на 4 копейки меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Тем временем банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок с 16 по 22 июня не будет штормить, а курс американского доллара не прыгнет к новым вершинам.

Напомним, ранее сообщалось, как не "прогореть" на валютных курсах, когда покупаете доллары или евро. Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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