Купил доллары и остался в минусе: как не 'прогореть' на валютных курсах

Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

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Какую валюту выгоднее покупать сейчас / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Стоит ли сейчас продавать валюту

Какую валюту выгоднее покупать

В Украине курс американского доллара продолжает демонстрировать нестабильность. Для тех, кто внимательно следит за динамикой валютного рынка, колебания могут стать возможностью для заработка - при условии удачного момента обмена. Журналисты Телеграфа решили исследовать ситуацию на примере купли-продажи 100 долларов.

Согласно данным архива Министерства финансов Украины, в начале января 2025 года доллар стоил в среднем 42,45 грн. Поэтому, приобретя 100 долларов, украинец потратил бы 4245 грн.

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Однако уже в мае, если эти же доллары продать, можно было получить только 4120 грн. Это означает, что вместо прибыли лицо понесло убытки в размере 125 грн, ведь курс на покупку снизился до 41,20 грн.

Этот пример показывает, что краткосрочные валютные инвестиции не всегда выгодны, а в некоторых случаях могут привести к потерям.

​ Курс доллара США / Инфографика: Главред ​

Экономист Андрей Забловский, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров, не советует продавать доллары. Наоборот - по его словам, лучше покупать валюту, пока ее курс не начал расти.

"Евро пока дорогие, покупать не стоит, если они в ближайшее время не будут использованы для расчетов", - подытожил эксперт в комментарии ТСН.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что гривна резко ослабила позиции. В НБУ рассказали, каким будет курс доллара и евро 4 июня.

А накануне, 3 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 9 копеек больше, чем предыдущего банковского дня. Таким образом, курс евро и доллара "полетел" вверх.

В свою очередь банкир Анна Золотько рассказала, чего ждать на рынке валют в июне. По ее словам, ситуация на валютном рынке остается стабильной.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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