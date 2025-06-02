Гривна резко обвалилась: курс евро и доллара 'полетел' вверх

НБУ установил новый курс валют на вторник, 3 июня. Гривна внезапно сильно ослабила позиции относительно евро и доллара.

https://glavred.info/economics/grivna-rezko-obvalilas-kurs-evro-i-dollara-poletel-vverh-10669973.html Ссылка скопирована

Курс валют на 3 июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 3 июня

На сколько упал доллар

На сколько подешевел курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 3 июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 3 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно упала относительно американской валюты.

видео дня

Как изменился курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро сильно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,50 грн/евро, что на 43 копейки больше, чем 2 июня. По отношению к евро гривна значительно ослабила свои позиции.

На межбанке торги закрылись с таким курсом:

доллар - 41,66-41,69 грн/доллар;

евро - 47,58-47,60 грн/евро.

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в НБУ заявили, что в понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. Гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

Аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.

Тарас Лесовой также говорил, что в июне ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться предсказуемой, без резких изменений, но курс доллара может постепенно расти.

Читайте также:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред