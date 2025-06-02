Гривна резко обвалилась: курс евро и доллара 'полетел' вверх

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 3 июня
- На сколько упал доллар
- На сколько подешевел курс евро
Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 3 июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На вторник, 3 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно упала относительно американской валюты.
Курс евро сильно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,50 грн/евро, что на 43 копейки больше, чем 2 июня. По отношению к евро гривна значительно ослабила свои позиции.
На межбанке торги закрылись с таким курсом:
- доллар - 41,66-41,69 грн/доллар;
- евро - 47,58-47,60 грн/евро.
Курс валют - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в НБУ заявили, что в понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. Гривна осталась на уровне предыдущего показателя.
Аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.
Тарас Лесовой также говорил, что в июне ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться предсказуемой, без резких изменений, но курс доллара может постепенно расти.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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