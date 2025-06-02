Настоящий обвал цен: в Украине подешевели сразу несколько популярных овощей

Украинцам сказали, как изменились цены на овощи и фрукты.

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Как изменились цены на продукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на ранние овощи начинают снижаться

Цены на прошлогодние овощи борщевого набора сохранились

Среди фруктов продолжают дорожать яблоки

В Украине продолжают дешеветь ранние овощи. В частности, производители вынужденно снизили цены на огурцы из-за увеличения предложения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Известно, что верхняя ценовая граница на огурцы снизилась с 70 до 55 гривен. При этом подешевел ранний картофель с 46-65 до 20-45 грн/кг.

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Также дешевле, чем неделей ранее, участники предлагали раннюю капусту - 20-27 вместо 34-38 грн/кг, свеклу - 50-55 вместо 55-60 грн/кг и морковь - 50-55 вместо 55-60 грн/кг.

В то же время, цены на прошлогодние овощи борщевого набора сохранились на уровне предыдущего периода.

Аналитики также добавили, что дешевле стали:

сладкий перец - цены упали с 115-120 до 100-110 гривен за килограмм;

цветная капуста - цены упали с 85-90 до 50-55 гривен за килограмм;

брокколи - цены упали с 130-135 до 100-130 гривен за килограмм;

баклажан - цены упали с 110-180 до 100-110 гривен за килограмм.

Стоит заметить, что во фруктово-ягодном сегменте продолжает дорожать яблоко. Верхняя ценовая граница поднялась с 70 до 100 грн.

Кроме того, расширился диапазон цен на клубнику, которую отдавали по 110-180 гривен за килограмм, хотя неделей ранее цены были в диапазоне 120-170 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине значительно выросли цены на свинину. Супермаркеты торгуют мясом в среднем по цене 330,25 грн/кг. Это на 30 грн дороже, чем было в апреле.

Цены на курятину в Украине также продолжают расти. Только за месяц этот продукт подорожал на 24,73 грн.

Кроме того, на украинских рынках клубника постепенно дешевеет, поскольку объемы продаж растут. Однако, несмотря на это, цены остаются значительно выше, чем в прошлом году.

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