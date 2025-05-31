Цена клубники в Украине сегодня – ягода постепенно дешевеет

Главное:
- Цены на клубнику постепенно снижаются
- В мае клубника стоит в среднем 259 гривен за килограмм
Украинцы активно покупают свежую клубнику, даже несмотря на то, что в этом году она дороже, чем в предыдущий год.
Как сообщает Минфин, в мае клубника стоит 259,90 гривен за килограмм.
Это значительно дороже, чем было в мае прошлого года. Тогда клубника стоила 147, 20 гривен за один килограмм.
Динамика цен на клубнику зависит от сезона. В начале года килограмм стоил 550-600 гривен. С наступлением украинского сезона цены стали снижаться. В апреле 2025 года клубника стоила в среднем 299 гривен за килограмм, что дороже текущих цен.
При покупке клубники людям советуют выбирать ягоды, обращая внимание на их свежесть и происхождение. Лучше всего покупать клубнику утром, когда она еще самая свежая.
Цены на фрукты и овощи – новости:
Как сообщал Главред, снижаются цены на раннюю капусту. Ее можно купить в среднем 24-32 грн/кг. Цена снизилась на 20%.
Борщевой набор продолжает дорожать, отметил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. В среднем, картофель продается в супермаркетах по цене 30-35 грн за кг.
Тем временем в Украине рухнули цены на черешню. Килограмм очень дорогой в этом году ягоды подешевел на 50 грн – с 200 до 150 грн.
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Клубника - это ягода или фрукт?
В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка).
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