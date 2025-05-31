Цена клубники в Украине сегодня – ягода постепенно дешевеет

В этом году клубника заметно дороже, чем в прошлом.

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За месяц клубника подешевела на 40 грн / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/ArtActiveArt, Pixabay/szjeno09190

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Цены на клубнику постепенно снижаются

В мае клубника стоит в среднем 259 гривен за килограмм

Украинцы активно покупают свежую клубнику, даже несмотря на то, что в этом году она дороже, чем в предыдущий год.

Как сообщает Минфин, в мае клубника стоит 259,90 гривен за килограмм.

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Это значительно дороже, чем было в мае прошлого года. Тогда клубника стоила 147, 20 гривен за один килограмм.

Динамика цен на клубнику зависит от сезона. В начале года килограмм стоил 550-600 гривен. С наступлением украинского сезона цены стали снижаться. В апреле 2025 года клубника стоила в среднем 299 гривен за килограмм, что дороже текущих цен.

При покупке клубники людям советуют выбирать ягоды, обращая внимание на их свежесть и происхождение. Лучше всего покупать клубнику утром, когда она еще самая свежая.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на фрукты и овощи – новости:

Как сообщал Главред, снижаются цены на раннюю капусту. Ее можно купить в среднем 24-32 грн/кг. Цена снизилась на 20%.

Борщевой набор продолжает дорожать, отметил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. В среднем, картофель продается в супермаркетах по цене 30-35 грн за кг.

Тем временем в Украине рухнули цены на черешню. Килограмм очень дорогой в этом году ягоды подешевел на 50 грн – с 200 до 150 грн.

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Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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