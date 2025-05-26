Цены 'штормит': в Украине существенно дорожают популярные овощи

Кратко:
- Овощи из "борщевого набора" продолжают дорожать
- Несмотря на весенние заморозки, Украине не грозит продовольственный кризис
Цены на овощи продолжают расти, в частности, существенно дорожает "борщевой набор". Об этом рассказал гендиректор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль в комментарии Главкому.
По его словам, стоимость картофеля до сих пор остается высокой, в среднем, овощ стоит 30-35 грн за килограмм.
"Мы до сих пор пытаемся говорить о 20 млн тонн отечественного производства картофеля в год, но это уже такая статистическая инерция. Простой факт: уже с февраля мы импортируем картофель, хотя собираем его в сентябре-октябре. Если бы у нас было 20 млн тонн, то когда бы мы их успели съесть? Когда весной посадили картофель и появились его излишки, цена немного упала, но быстро вернулась к высоким показателям", - рассказал эксперт.
Он добавил, что цены на свежий лук в Украине также растут по сравнению с прошлым годом. Кроме того, существенно дорожает капуста. Таким образом, стоимость традиционного "борщевого набора" в этом году будет выше, чем в прошлом году.
Коваль подчеркнул, что Украине не грозит продовольственный кризис, ведь на рынке точно будет хлеб, картофель и все остальное.
"Мы спокойно пройдем этот сезон. Другой вопрос - отдельным фермерским хозяйствам, которые занимаются монокультурой, например, косточковыми на юге, будет сложнее", - добавил гендиректор "Украинской аграрной конфедерации".
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.
Также цены на репчатый лук в Украине продолжают снижаться, несмотря на традиционное сезонное сокращение запасов. На сегодня украинские фермеры готовы отпускать продукцию по цене 16-26 грн/кг ($0,39-0,63/кг). Еще неделю назад минимальная цена не опускалась ниже 18 грн/кг ($0,43/кг), что свидетельствует о снижении на 12% за семь дней.
Кстати, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало прогнозировала, что в июне 2025 года цены заметно снизятся на репчатый лук и белокочанную капусту. А картофель подешевеет сразу на 15,6%. В среднем овощ будет стоить до 30 грн/кг.
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