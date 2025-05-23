Цена стремительно подскочит: в июне в Украине подорожает самый важный продукт

С начала года цена на пшеницу второго класса в среднем выросла на 12-15%.

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Цены на хлеб пойдут вверх / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой базовый продукт подорожает больше всего

Почему растут цены на хлеб

В Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия. Такой прогноз озвучили опрошенные Главредом эксперты.

В частности, сохранится тенденция к росту стоимости на уровне 1,5-2%, которая присутствует уже несколько месяцев подряд.

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"С начала года цена на пшеницу 2 класса в среднем выросла на 12-15%, достигнув отметки в 10200 грн/т, пшеница 3 класса прибавила в цене 15,0% и стоит уже почти 10000 грн/т. Значительно подорожала рожь - в среднем на 35-40%. Ее цена уже превышает 11000 грн/т", - рассказала главный научной сотрудникотдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, из-за весенних заморозков в этот году в Украине существенно подорожают фрукты - цена повысится как минимум на 30 процентов. Неблагоприятные погодные условия привели к потерям урожая косточковой группы плодовых деревьев, таких как абрикосы и персики.

Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур. В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.

Цены на отдельные сорта сала достигли исторического максимума. В среднем, в мае цена сала составляет 238,50 гривен, в то время как в прошлом месяце 1 килограмм этого продукта можно было купить за 236,77 гривен.

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Кто такая Светлана Черемисина? Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.

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