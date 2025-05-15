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Цены уже взлетели на 150%: украинцы вынуждены массово экономить на продуктах

Руслана Заклинская
15 мая 2025, 05:22
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Из-за падения доходов 46% украинцев экономят на продуктах, даже средний класс переходит на хлеб и овощи, отметил экономист Олег Пендзин.
Цены уже взлетели на 150%: украинцы вынуждены массово экономить на продуктах
Украинцы "убегают" из премиум-сегмента / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Пендзина:

  • Овощи борщевого набора за год подорожали на 150%
  • Мясо, молочные продукты и рыба дорожает медленно
  • 46% украинцев начали экономить на продуктах питания

Борщевой набор в целом за год подорожал на 150%. Премиум-сегмент (мясо, молочные продукты, рыба) в Украине дорожает медленнее, поскольку из него "убегают" потребители. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Домашняя колбаса за год подорожала примерно на 6%, сало - на 2,5%, твердый и мягкий сыр - на 9-12%. Это "стремительно"? Нет. Правда, морковь у нас подорожала на 350%, свекла - на 200%, картофель - на 70%. У нас борщевой набор за год подорожал на 150%", - отметил он.

Пендзин подчеркнул, что в Украине формируется резкий контраст между дорогим сегментом (мясо, рыба, молочка) и дешевым (хлеб, крупы, овощи). Учитывая падение реальных доходов, даже представители среднего класса, которые раньше не экономили на еде, вынуждены переходить на более дешевые продукты.

Общая инфляция в Украине за год составила 14,6%. По данным Центра Разумкова, 46% украинцев уже экономят на продуктах, ища более дешевые альтернативы.

"Наш средний класс потихоньку сползает на овощи и хлеб, на которых и так традиционно сидят малообеспеченные слои населения. Из-за этого на дешевом сегменте создается мощный дополнительный спрос, который к тому же накладывается на неурожай прошлого года. И поэтому мы имеем заоблачные цены на овощную группу", - пояснил Пендзин.

По его словам, это привело к перенасыщенному спросу на хлеб, крупы и овощи, что и вызвало резкий рост цен в этом сегменте. В то же время премиум-сегмент почти не дорожает, потому что спрос на него падает.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

"Дорогой сегмент, из которого люди бегут, потому что нет денег, растет очень мало. Как я сказал, домашняя колбаса подорожала на 6% за год при общей инфляции 14,6%. Сало - всего 2,5% роста", - добавил экономист.

Также Пендзин отметил, что летом ожидается удешевление овощей. Однако осенью ситуация может измениться в зависимости от урожая и погодных условий.

"А что украинцев неприятно удивит ценой, мы узнаем в сентябре. От того, что будет летом, очень будет зависеть вообще все. К сожалению, мы очень зависимы от погодных условий. Поэтому ответ на этот вопрос я перенесу на сентябрь", - сказал эксперт.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными:

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в этом году клубника существенно подорожала - даже в сезон ее продают по 180-250 грн/кг. Аналитик УКАБ Максим Гопка прогнозирует, что в июне, с началом массового сбора ягод и поступлением импорта, цена может снизиться до 80-130 грн/кг.

Также в течение последнего месяца в Украине значительно выросли цены на свинину - стоимость ошейка выросла на 20% и достигла 330 грн/кг, сообщает УКАБ. В годовом измерении рост составляет 39%.

Кроме этого, на фоне рекордного роста цен на яйца в США, где десяток стоит около 310 гривен в пересчете, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заверил, что в Украине такой "яичной эпопеи" не будет. По его словам, цена на яйца за 100 гривен точно не перевалит.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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