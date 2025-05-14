Стоимость яиц в Украине может резко измениться: перевалит ли цена за 100 гривен

Летом будет дополнительное предложение яиц от домашних хозяйств населения.

https://glavred.info/economics/stoimost-yaic-v-ukraine-mozhet-rezko-izmenitsya-perevalit-li-cena-za-100-griven-10664603.html Ссылка скопирована

Цены на яйца в Украине / коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

В Украине не будет такого роста цен на яйца, как в США

70% стоимости яйца составляет комбикорм

Если он будет дорогой, цена на яйца пойдет вверх

Как известно, в США фиксируется рекордный рост цен на яйца. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предположил, может ли цена на яйца в Украине стать такой же заоблачной, как в США и сколько будет стоить десяток яиц до конца года.

По его словам, в США стоимость десятка яиц сегодня составляет 310 гривен, если перевести в украинскую валюту.

"У нас не будет такой ситуации, как в Америке, потому что там птичий грипп выбил поголовье кур, что повлекло чрезвычайное уменьшение предложения. И такое в США происходит не впервые. Но раньше всегда подставляли плечо Штатам Мексика и Канада. А Трамп плюнул в тот колодец, откуда водичку пьет. И Канада отказалась помогать. Так что в США и сегодня продолжается яичная эпопея. Хотя поголовье начало активно восстанавливаться, и, я думаю, летом они выйдут на нормальные цены на яйца", - сказал он на чате в Главреде.

Он добавил, что 70% стоимости яйца - это комбикорм, который состоит из кукурузы.

"Если урожай будет паршивый, комбикорм будет дорогой. Если комбикорм будет дорогой, цена на яйца пойдет вверх. Над производителями яиц в Украине сидит Антимонопольный комитет. И уже дважды заявления Антимонопольного комитета приводили к снижению цены на рынке яиц: в январе - с 82 до 65 гривен, перед пасхальными праздниками - с 80 до 72 гривен. Но есть объективные вещи, поэтому цена будет меняться, ведь сейчас кукуруза дорогая", - подчеркнул Пендзин.

По его мнению, летом все дешевеет, и яйца также.

"У нас 92% рынка яиц дают птицефабрики, 8% - домохозяйства населения. Летом домохозяйства населения увеличивают производство яиц. Хотя, конечно, домашние яйца дорогие. Хозяйки почему-то думают, что на домашних яйцах лучше выпечка. Но суть в другом: летом просто количество яиц от домашних кур увеличивается, а когда приходят холода, куры перестают нестись. Кстати, этот фактор холодов не распространяется на птицефабрики - там поддерживается стабильный климат", - отметил экономист.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Он также добавил, что есть надежда на то, что летом цена на яйца не будет расти, потому что будет дополнительное предложение от домашних хозяйств населения.

"За 100 гривен за десяток цена на яйца точно не перевалит", - подытожил Пендзин.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине стремительно растут. Не является исключением и сало, цены на отдельные сорта которого достигли исторического максимума.

Также известно, что темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%. Это связано как и с влиянием кратковременных апрельских заморозков, так и с остаточными эффектами низких прошлогодних урожаев.

В то же время, в последние недели в Украине фиксируется тенденция к снижению цен на тепличные овощи, в частности на так называемый "салатный набор". Это обусловлено увеличением предложения со стороны местных хозяйств, сезонным фактором и стабильным импортом.

Читайте также:

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред